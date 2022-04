Calcio Napoli, si pensa anche al futuro: vicino il georgiano Kvaratskhelia?

Calcio Napoli alla ricerca del sostituto di Insigne: il nome più gettonato è al momento quello del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (21 anni).

Dopo lo 0-0 tra Milan e Bologna, cresce sempre di più l’entusiasmo intorno a un Calcio Napoli che è in piena corsa per vincere lo scudetto. In vista della partita contro la Fiorentina (in programma domenica alle 15), non è da escludere il tutto esaurito allo stadio Maradona, vista la buona prevendita dei biglietti.

Domani gli azzurri riprenderanno gli allenamenti, con mister Luciano Spalletti che recupera dalla squalifica Osimhen e Rahmani ma perde per lo stesso motivo Anguissa. Ancora out Di Lorenzo, Petagna, Meret e Ounas.

Nonostante la stagione sia ancora tutta da definire con 7 partite dalle quali gli azzurri vogliono trarre il massimo possibile, il club già lavora al calciomercato della prossima estate. Tema caldo è quello del sostituto di Lorenzo Insigne, destinato al Toronto dopo la fine di questo campionato.

Come riporta il sito “Tuttomercatoweb”, il nome più gettonato è quello del 21enne georgiano Khvicha Kvaratskhelia, di proprietà del Rubin Kazan e attualmente in prestito alla Dinamo Batumi. Sembra un’operazione ben avviata verso la conclusione positiva per circa 10 milioni di euro, mentre al giocatore potrebbe essere offerto un contratto di 5 anni.

In dirittura di arrivo sembra anche il terzino sinistro 24enne Mathìas Olivera, che dovrebbe sostituire in organico Ghoulam (anche lui destinato all’addio a parametro zero). Per l’uruguaiano in forza al Getafe, il Calcio Napoli dovrebbe spendere circa 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto.