Amici 2020: anticipazioni penultima puntata

Amici, anticipazioni della penultima puntata. Letizia perde la sfida mentre Evandro sceglie la sua nuova maestra.

Arrivano le ultime anticipazioni della penultima puntata di questo 2020 di Amici, quella di sabato 12 dicembre. Ricordiamo infatti che sabato prossimo, 19 dicembre, sarà l’ultima prima della pausa natalizia.

Il daytime andrà regolarmente in onda fino al giorno prima, vale a dire venerdì 18 dicembre. Gli appuntamenti andranno quindi in onda regolarmente su Canale 5 alle 16.10 e su Italia 1 alle 19.00 per tutta la prossima settimana.

Vediamo le anticipazioni della puntata di Amici di oggi.

Letizia, perderà la sfida e quindi diventerà allieva ufficiale Enula, la sua sfidante. Altri due cantanti cambieranno il loro insegnate di riferimento: il primo sarà Evandro che, dopo aver ricevuto delle critiche da parte del professor Rudy Zerbi, deciderà di farsi seguire dalla professoressa Anna Pettinelli; la seconda sarà Arianna, la quale sceglierà la maestra Arisa, dopo l’abbandono da parte sempre di Zerbi.

Ci saranno poi le esibizioni di tutti gli altri alunni di canto: Aka7even, Raffaele, Kika, Deddy, Esa, Leonardo e Sangiovanni, i quali riceveranno tutti voti abbastanza alti e anche diversi complimenti da parte della commissione di canto. Per quanto invece concerne la danza, ci sarà una sfida anche per il ballo: ad essere al centro dell’attenzione sarà il ballerino Riccardo. Quest’ultimo inizialmente si troverà a perdere la sfida con un ballerino di danza classica, ma poi – tramite una sorta di sorpresa da parte della professoressa Lorella Cuccarini – si vedrà confermato il sedicesimo banco.

Nuove esibizioni anche per i ballerini Samuele, Rosa, Giulia, Martina e quindi Riccardo. A parte alcune critiche mossa dalla maestra Alessandra Celentano nei riguardi di Rosa, tutti gli altri avranno commenti molto positivi, soprattutto il ballerino Samuele.

Ospite speciale sarà la cantante Giordana, ex allieva del programma.

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici.