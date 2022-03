Al Teatro San Carlo ritorna “Così fan tutte” di Mozart

“Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart è il prossimo titolo della Stagione Lirica e di Balletto 2021/2022 del Teatro San Carlo.

Torna nuovamente in scena al Teatro di San Carlo da mercoledì 23 marzo alle ore 20 Così fan tutte, o sia la scuola degli amanti di Wolfgang Amadeus Mozart, opera buffa in 2 atti scritta nel gennaio 1790 ed eseguita per la prima volta il 26 dello stesso mese nel Burgheater.

Nell’allestimento del Massimo napoletano la regia è affidata a Chiara Muti, coprodotto con la Wiener Staatsoper. Sul podio, alla guida di Orchestra e Coro del Teatro San Carlo Dan Ettinger: un vero a proprio debutto il suo, dopo il successo di Carmen di Bizet diretta lo scorso anno in piazza del Plebiscito, inoltre Ettingerr ricoprirà anche il ruolo di direttore musicale del Teatro di San Carlo a partire dal 1° gennaio 2023. Maestro del Coro sempre il bravo e affidabile José Luis Basso, mentre le scene e i costumi sono firmati rispettivamente da Leila Fteita e Alessandro Lai.

In palcoscenico un cast d’eccezione: Fiordiligi avrà la voce di Mariangela Sicilia, Dorabella sarà interpretata da Serena Malfi, Alessio Arduini sarà Guglielmo, e Maxim Mironov Ferrando. Damiana Mizzi vestirà i panni di Despina e Poalo Bordogna quelli di Don Alfonso. Sesto titolo in cartellone per la Stagione Lirica 2021/2022, Così fan tutte, sarà in scena per sei recite dal 23 marzo al 2 aprile.

Quest’opera è senza dubbio la più controversa tra le grandi opere del compositore salisburghese, visto che non ha mai raggiunto la stessa fama delle altre due con il libretto il lunga italiana, Le nozze di Figaro e Don Giovanni. Le tre opere di cui Mozart si avvale del libretto di Da Ponte, cominciano tutte con il tradizionale brano introduttivo, quindi una bella e ricca Ouverture, che Mozart utilizza sapientemente presentando già in esso elementi che torneranno puntualmente nel corso dell’opera stessa. Dalle note di regia dello spettacolo Chiara Muti scrive: “Così Fan Tutte è il Dramma giocoso del Disincanto… Amiamo veramente o per gioco?

E che cos’è veramente l’amore se non una scelta di tempo e di luogo… un caso…un incontro… In quest’Opera l’illusione è più reale della realtà stessa… e la scena immaginata è come una “Lanterna Magica” fatta di specchi che riflettono ciò che siamo nell’immaginario di chi ci sta intorno…È uno spazio della mente nel quale Aria e Acqua si riflettono in segno di eterno movimento… Metafora dei nostri umori … incostanti come gli elementi che ci governano… e le dodici figure che in scena interagiscono con i protagonisti Sono lo specchio delle emozioni passate e future… spettatori e attori al tempo stesso… Fantasmi Accondiscendenti degli Amanti che Furono e che saranno…Così Fan Tutte è un’opera metafisica!

Una riflessione profonda sull’essenza del nostro essere…Noi Siamo attraverso lo sguardo degli altri…”. Ritroviamo qui un meccanismo drammaturgico molto sottile ed efficace e basato prevalentemente sul complesso rapporto tra simmetria e asimmetria, infatti l’intera opera è messa in scena con solo sei personaggi, tre donne e tre uomini, che danno vita all’intera vicenda, divertente, irriverente a tratti, ma soprattutto mirata a farci scoprire la vera profondità dell’animo umano attraverso quella forza che solo le emozioni vere possono scuotere fino in fondo.

L’uso sapiente e deciso dell’orchestra completa la magnificenza di un’opera in uno schema perfetto di combinazioni strumentali la cui geniale varietà fa di quest’opera una delle più belle scritte dal compositore salisburghese.

Dal 23 Marzo al 2 Aprile 2022

Wolfgang Amadeus Mozart

COSÌ FAN TUTTE

Opera buffa in due atti

Libretto di Lorenzo da Ponte, da Le metamorfosi di Ovidio e da La grotta di Trofonio di Giovanni Battista Casti

Direttore | Dan Ettinger

Regia | Chiara Muti

Assistente alla regia | Paolo Vettori

Scene | Leila Fteita

Costumi | Alessandro Lai

Assistente ai costumi | Anna Verde

Luci | Vincent Longuemare

Interpreti

Fiordiligi, Mariangela Sicilia

Dorabella, Serena Malfi

Guglielmo, Alessio Arduini

Ferrando, Maxim Mironov

Despina, Damiana Mizzi

Don Alfonso, Paolo Bordogna

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Maestro del Coro | José Luis Basso

Allestimento del Teatro di San Carlo in coproduzione con Wiener Staatsoper

Teatro di San Carlo

mercoledì 23 marzo 2022, ore 20:00

venerdì 25 marzo 2022, ore 20:00

domenica 27 marzo 2022, ore 17:00

martedì 29 marzo 2022, ore 20:00

giovedì 31 marzo 2022, ore 18:00

sabato 2 aprile 2022, ore 19:00