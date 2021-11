Al Teatro delle Palme concerto in omaggio a Marco Del Vaglio

Con l’animo affranto per l’assurda e incredula scomparsa dell’amico Marco Del Vaglio, questo concerto è stato dedicato alla sua memoria. Con questo evento l’Associazione Alessandro Scarlatti gli ha rivolto un sentito e meritato tributo, per l’ultima volta.

Il caso ha voluto che nello stesso giorno dei funerali del compianto Marco, ci fosse anche il consueto appuntamento del giovedì sera con i Concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti, ai quali il nostro amico difficilmente mancava, anima nobile e preziosa presenza di questa centenaria associazione che prediligeva in maniera affettuosa, rispettosa e sentita da moltissimi anni, ormai.

La sua improvvisa quanto assurda scomparsa, è stata difficile da accettare e lo sgomento alla terribile notizia della prima ora, si è subito tramutato in un’incredulità che ancora adesso lascia stupiti e attoniti.

Il profondo rispetto e la grande amicizia che ha da sempre tenuto legati Marco a questa Associazione, ha portato la stessa alla generosa decisione di dedicare il concerto di giovedì 11 novembre 2021, alla memoria dell’amico scomparso, che non poteva essere ricordato e celebrato meglio. Infatti, non a caso, il programma della serata prevedeva alcuni raffinati e intensi brani di grande musica strumentale che hanno animato la suggestiva e significativa serata citata.

Partendo dal primo brano, il celebre Notturno di Martucci, celestiale e malinconica composizione, la serata per un momento è stata caratterizzata da un profondo sentimentalismo di grande presa emotiva che mi ha fatto subito pensare alla persona cara scomparsa, in cui sono venute fuori tutte le qualità più incisive e immediate del grande compositore di Capua, naturalizzato napoletano.

Il Concerto in la minore per Violoncello e Orchestra op. 129 di Robert Schumann, il brano successivo, ci ha invece catapultati verso una dimensione romantica che definirei intensa e piena, con momenti di grande e suggestivo lirismo attraverso un originale ed efficace recitativo, egregiamente interpretato dalla giovanissima Enrica Piccotti, classe 1999, che con una sconcertante disinvoltura e un elegante movimento da musicista apparentemente “navigata”, ha regalato al fortunato pubblico presente, una prestazione non solo molto convincente ma anche estremamente limpida, precisa e di grande intensità emotiva; una raffinata violoncellista che senza dubbio è proiettata verso una carriera densa di successi e meritati riconoscimenti.

La sofferta composizione di questo capolavoro del 1850 (ma edito solamente nel 1860) definito un “pezzo sereno” ci riporta alla memoria il difficile percorso della maturità di Schumann, quando il compositore era già affetto da terribile malattia mentale che lo avrebbe condotto al tentativo, fallito, di suicidio che avvenne nell’inverno del 1854 quando, con indosso soltanto la camicia da notte e perseguitato da orrende voci di terribili spiriti, si gettò dal ponte che affacciava sul Reno; fu ricoverato in manicomio dove mori due anni più tardi, demente.

A tal proposito il neurologo e psichiatra Uwe H. Peters, ha scritto un interessante saggio intitolato “Robert Schumann e i tredici giorni prima del manicomio”.

La Quarta Sinfonia di Beethoven, composta nel 1806, ed eseguita con successo dalla bravissima e convincente

Orchestra Filarmonica di Benevento che si avvale della direzione artistica di Beatrice Rana, ha concluso questa indimenticabile serata, il cui prestigioso podio è stato affidato al maestro Alessandro Cadario, raffinato ed espressivo direttore d’orchestra che anche in questa occasione ha dato prova di grande carattere e gesto sicuro, a capo di una gran bella orchestra dove i fiati si sono distinti particolarmente nei passaggi più difficili, amalgamati perfettamente con gli archi che hanno dato ottima prova di esecuzione, sia nei “piani” che nei “forti”, portando al trionfo un’orchestra di grande spessore artistico.

Non dimentichiamo che tutto ciò è frutto di un difficile e meticoloso lavoro di una grande e sofisticata organizzazione che da più di cento anni, produce, anima e promuove musica ad altissimo livello; non si poteva omaggiare e ricordare meglio l’amico speciale e fraterno dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Ciao Marco.