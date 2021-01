Aktis Acquachiara: la squadra di Occhiello è pronta al debutto in Serie A2

Pallanuoto: sabato 16 gennaio prossimo il derby con la Canottieri darà il via al campionato di Serie A2 Maschile della Aktis Acquachiara.

Da quest’anno sarà Aktis Acquachiara: il blasonato centro di diagnostica e terapia, eccellenza sanitaria nazionale, sarà il Main Sponsor del sodalizio biancazzurro diventando, così, title sponsor delle attività sportive (nuoto, pallanuoto e sincro) e degli eventi giovanili e sociali. Non solo, tra le novità della stagione ci sarà anche il ritorno della società biancazzurra alla Piscina Scandone di Fuorigrotta per le gare casalinghe. La collaborazione con il Centro Aktis dell’amministratore unico Valerio Scoppa è cominciata ben sei anni fa con l’azienda campana, tra i partner nella stagione 2015, anno della storica conquista della finalissima di LEN Eurocup.

“Prosegue il rapporto con l’Acquachiara a cui ci affianchiamo ancora una volta sì per la parte sportiva, ben felici che il nostro Centro possa dare nome alle formazioni agonistiche del club, ma soprattutto per il ruolo sociale ed educativo che l’associazione sportiva svolge dal 1997 sul territorio– ha spiegato il consigliere del Polo Oncologico Aktis Alessandro Totaro-. Sarà una sinergia a 360° che prevederà una collaborazione in termini di progetti sociali e giovanili. Con la riapertura delle strutture metteremo in campo anche una serie di convenzioni tra i nostri clienti e gli utenti delle piscine Acquachiara”. Nel debutto stagionale capitan Tozzi e compagni saranno impegnati nella stracittadina contro la Canottieri Napoli dell’ex Enzo Massa, che ha deciso di autoretrocedere dal campionato di Serie A1 per disputare il campionato cadetto. Nella giornata di giovedì 14 Gennaio il gruppo squadra effettuerà i tamponi previsti per verificare l’effettiva disponibilità dell’intero roster per il derby. Rispetto allo scorso anno, due nuovi innesti. Si tratta del difensore classe ’98 Manuel Lanfranco, in forza all’Arechi Salerno l’anno scorso (per lui un ritorno), e del nazionale giapponese classe ’95 Kenta Araki, visionato nel settembre 2019 durante il common training con la selezione nipponica.

“Sono contento che si torni a giocare; è importante tornare a dare segnali di normalità – ha spiegato il coach e direttore tecnico del settore pallanuoto acquachiarino Mauro Occhiello-. La partita con la Canottieri, in quanto derby, è impronosticabile: tutto può accadere. Spero in un bello spettacolo offerto dalle due compagini. I giallorossi, per loro fortuna, hanno avuto modo di allenarsi costantemente in questi mesi ma noi cercheremo di sopperire a questo gap con entusiasmo, spirito di sacrificio e volontà di voler raggiungere un buon risultato. Mi auguro che, presto, questo confronto torni ad essere disputato nel massimo campionato di pallanuoto“.

Quest’anno nuovo format per il campionato di A2 Maschile che prevede la composizione di quattro gironi da sei squadre; ai playoff promozione accederanno le prime due qualificate di ogni girone mentre dalla terza alla sesta formazione si lotterà per la salvezza attraverso i playout (non è prevista retrocessione diretta). Le squadre inserite nel Girone SUD, oltre all’Aktis Acquachiara ovviamente, sono: Canottieri Napoli, RN Arechi Salerno, CUS Unime, Nuoto Catania e Muri Antichi Catania.

Sponsor tecnico sarà l’azienda B-personal del patron Giancarlo Bosso: “Come ho detto in sede di ufficializzazione del nostro accordo, sono felice di poter collaborare da quest’anno con una realtà affermata come l’Acquachiara. E’ un anno molto particolare, in cui la situazione di emergenza sanitaria costringe ancora gli impianti sportivi a restare chiusi. Queste difficoltà hanno ulteriormente rinsaldato il rapporto tra B-personal ed Acquachiara che, sono sicuro, nei prossimi anni darà grande soddisfazione producendo ottimi risultati“.

L’appuntamento con il derby, dunque, è per sabato 16 gennaio presso la piscina Scandone di Fuorigrotta (partita a porte chiuse). Fischio d’inizio alle ore 18:00, arbitreranno i Sigg. Stefano Alfi di Napoli e Domenico Rotondano di Salerno.

L’AKTIS ACQUACHIARA 2020/21 – SERIE A2 MASCHILE