“Wonder Woman” su Canale 5. I film in tv giovedì 11 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv giovedì 11 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Wonder Woman – 21:20 Canale 5 Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: Patty Jenkins Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright TRAMA Wonder Woman è un film del 2017 diretto da Patty Jenkins. Basato sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il quarto film del DC Extended Universe. La pellicola è stata un successo di pubblico e di critica, tanto che l’American Film Institute l’ha inserita tra i dieci migliori film del 2017. Prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una grande guerriera e diventare invincibile. Nata e cresciuta in una paradisiaca isola super protetta, Diana è costretta ad abbandonare la sua amata terra dopo che un pilota americano piomba improvvisamente sulle rive e racconta del violento conflitto che da troppo tempo ormai infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino… Hotel Artemis – 21:15 Sky Cinema Testimone involontario – 21:00 Iris Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale – 21:20 Italia 1 We Are Marshall – 21:15 Premium Cinema 2 The Code – 21:10 Rai Movie Timeline – Ai confini del tempo – 21:15 Cielo Il paziente inglese – 21:10 Paramount Channel Papà è un fantasma – 21:00 Sky Family