WhatsApp e le sue celebri emoticon: ecco come trovarle

WhatsApp: ecco una panoramica su come trovare e utilizzare le ormai celebri emoticon della popolarissima app di messaggistica. Tante le novità da scoprire.

WhatsApp, popolarissima app di messaggistica istantanea con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, è famosa anche per le emoticon, ovvero le faccine che indicano i nostri stati d’animo inseribili all’interno dei messaggi (oppure che in certi casi rappresentano “da sole” un messaggio).

Che siano una risata, una lacrima, un dubbio, un cuoricino, un omino arrabbiato o semplicemente un “ok”, le scelte delle emoticon (o emoji che dir si voglia) sono davvero molteplici, addirittura più di 850.

Un archivio fornitissimo, davvero per tutti i tipi di conversazione, con le emoticon (parola che unisce i termini inglesi emotion e icon) facilmente selezionabili sulle tastiere digitali dei propri smartphone.

Cliccando sull’icona della faccina sorridente, compariranno le varie emoji che riproducono fedelmente le principali espressioni e sentimenti umani (rese famosissime anche dal film di animazione Inside Out).

WhatsApp: come aggiornarlo per visualizzare le nuove emoticon

Da sottolineare il fatto che, a volte, gli utenti non riescono a visualizzare alcune emoticon. Ciò accade quando chi riceve le emoji non ha una versione aggiornata di WhatsApp. Per non incorrere in tale imprevisto, sarà buona abitudine aggiornare costantemente il sistema operativo in uso. Molto spesso, sia la versione aggiornata iOS che quella Android, aggiungono infatti centinaia di nuove emoticon pronte per essere utilizzate nelle chat.

A volte, le emoji di rilascio recente vengono distribuite solo attraverso le singole applicazioni, quindi tramite AppStore e Play Store è opportuno ricercare ed installare gli ultimi aggiornamenti delle applicazioni di messaggistica istantanea.

Le novità sono continue, per cui è necessario aggiornare sempre più spesso i propri cellulari per usufruire delle nuove “tendenze emoji”.

Le principali nuove emoticon riguardano il mondo animale, quello della disabilità e del mondo LGBT, nuovi cibi, simboli religiosi e nuovi oggetti, per un totale di 230 nuove aggiunte.