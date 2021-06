Vince ancora la Gevi Napoli Basket contro il Top Secret Ferrara (78-75)

La Gevi Napoli Basket tornerà in campo per gara 3 venerdì sera 11 giugno alle ore 19,00 ancora al PalaBarbuto.

Vince ancora la Gevi Napoli Basket che, davanti ai 500 del PalaBarbuto supera la Top Secret Ferrara in Gara 2 della Semifinale Playoff Tabellone Oro per 78-75. Il miglior realizzatore degli azzurri è Parks con 18 punti, 15 per Mayo e 10 per Burns.

Gli azzurri si portano cosi in vantaggio 2-0 in attesa del prosieguo della Serie a Ferrara.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Iannuzzi e Zerini, coach Leka risponde con Panni, Filoni, Vencato, Pacher e Fantoni.

Il primo canestro è di Jordan Parks, da tre l’ala della Gevi, Ferrara risponde con Pacher che segna i primi 8 punti della sua squadra. A metà quarto, con Parks protagonista con le sue stoppate siamo 8-7 Ferrara. Realizza Marini da tre punti, Monaldi e Parks regalano spettacolo con un alley-oop, vanno a segno Bertone e Lombardi. Uglietti segna da 3, Zampini sulla sirena fissa il punteggio sul 18-15 al primo intervallo.

Vanno a segno Fantoni e Burns, Parks dalla lunetta per il +5 Napoli. La squadra estense riesce a reagire con un gran parziale di 7-0 con Vencato e Dellosto. Iannuzzi torna a segnare per gli azzurri, Mayo segna il canestro del vantaggio prima del nuovo alley-oop con Lombardi per il 37-34. Nel finale arrivano i canestri di Iannuzzi e Baldassarre per il 39-36 di metà partita.

La partita continua in grande equilibrio anche nella ripresa. Segna Pacher, Burns risponde, scambio di canestri da 3 punti di Parks ed ancora di Pacher, Bertone segna il -1 Ferrara prima dell’antisportivo di Vencato, a metà quarto siamo sul 52-50. Arriva un minibreak Gevi con Mayo e la tripla di Lombardi per il 60-52, Ferrara risponde con un parziale di 4-0. Sulla sirena Uglietti è clutch, 62-56 a 10 minuti dalla fine.

Ancora Pacher ad aprire il quarto, Zerini trova la prima bomba della sua partita ma è ancora Ferrara, con Dellosto e Vencato ad arrivare sul -3 a cinque minuti dalla fine. La tripla di Marini vale il +6 Gevi ma Pacher, con un clamoroso gioco da 4 riporta sotto Ferrara. Segna Zerini ancora ma la Top Secret, a 70 secondi dalla fine torna a -1. Nel finale arriva la tripla di Mayo che cambia l’incontro, non sbagliano dalla lunetta Panni ed ancora l’americano Gevi, il tentativo finale di Bertone va sul ferro. Si chiude sul 78-75.

“Complimenti ai nostri avversari che hanno giocato una grande partita trovando energie incredibili. – dichiara il coach Sacripanti – Sono stati molto bravi soprattutto sull’aggressività riuscendo in tutti i modi a darci problemi in attacco. E’ stata una partita durissima. Averla portata a casa è molto importante. Adesso bisogna riazzerare tutto e pensare alla prossima partita”.

Le due squadre torneranno in campo per gara 3 venerdì sera 11 giugno alle ore 19,00 ancora al PalaBarbuto.

Gevi Napoli Basket-Top Secret Ferrara (18-15;39-36;62-56; 78-75)

Gevi Napoli Basket: Zerini 5, Iannuzzi 7 , Klacar ne, Parks 18, Lombardi 9, Marini 9, Mayo 15, Uglietti 5, Burns 10, Monaldi ,Coralic ne, Cannavina ne. All. Sacripanti.

Top Secret Ferrara: Bertone 6, Baldassarre 6, Zampini 5, Panni 8, Vencato 4, Fantoni 8, Dellosto 8, Pacher 27, Basso, Filoni 3. All.Leka

La gara Gevi Napoli Basket-Top Secret Ferrara sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.