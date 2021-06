Villa Betania, paziente dà in escandescenze e distrugge il pronto soccorso

Una volta condotto al Pronto Soccorso di Villa Betania, un paziente si è alzato dalla barella e ha cominciato a distruggere tutto quello che aveva a portata di mano, compresi alcuni computer.

Danni ingenti al Pronto soccorso di Villa Betania a seguito delle escandescenze di un paziente. A denunciarlo la pagina Facebook dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Tutto è nato dall’attività di assistenza prestata da un’ ambulanza 118 del Crispi in favore di una persona che giaceva a terra in via Pazzigno, a San Giovanni a Teduccio, in stato soporoso (per sospetta assunzione di sostanze stupefacenti).

Una volta condotto al Pronto Soccorso di Villa Betania, il paziente si alza dalla barella e incomincia a distruggere tutto quello che ha a portata di mano: la barella della ambulanza; il computer del triage; stampanti; porte scorrevoli. Il personale dell’ambulanza è fatto oggetto di spintoni e sputi. Interviene la polizia che identifica il soggetto.

“Innanzitutto esprimiamo la nostra solidarietà al personale del 118 aggredito – afferma il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – e ci auguriamo che il soggetto che ha anche distrutto il pronto soccorso ed aggredito il personale venga denunciato e sottoposto a misure molte severe. Gli ospedali non possono essere più trincee di guerra, non si può lavorare in queste condizioni di violenza e di terrore. I pronto soccorso vanno presidiati dalle forze dell’ordine in maniera continuativa, è urgente applicare queste misure”.