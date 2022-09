“Vedi Napoli e poi… torni”, gli eventi del 2 e 3 settembre al Parco Lieti, Campi Flegrei e Villa Comunale

“Vedi Napoli e poi… torni”: in programma Dj Uncino & Friends in Cambio Rotta Live e Morgan & Megahertz, che torna a Napoli per il BioelectricTour.

Penultimo week end con gli appuntamenti proposti da “Vedi Napoli e poi… torni”, progetto sostenuto dalla Regione Campania, promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e articolato nelle tre linee “La musica che gira intorno” a cura di Ravello Creative Lab Srl, “Al Parco in Armonia” a cura di Il Canto di Virgilio e “Itinerari nelle municipalità” a cura di Arteventi Srl. Gli spettacoli sono gratuiti fino a esaurimento posti. Il progetto “Vedi Napoli e poi torni” è finanziato dalla Regione Campania con Fondi POC 2014/2020 – Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022.

“La Musica che gira intorno”, curata nella direzione artistica da Peppe Barra e Dj Uncino, propone due appuntamenti. Venerdì 2 settembre alle 21.00, al Parco Lieti (III Municipalità: Stella – San Carlo), in programma Dj Uncino & Friends in Cambio Rotta Live e Morgan & Megahertz, che torna a Napoli per il BioelectricTour. L’ex giudice di X Factor e apprezzato cantautore ed esperto di musica si esibirà in una doppia serata ricca di talenti napoletani coordinati da DJ Uncino che nel suo ultimo album, “Cambio Rotta”, ha radunato tanti artisti.

Dal vivo con lui ci saranno: Speaker Cenzou, Marcello Coleman, Keep It Real, Dope One, O’iank, 2Ng, Shon, Andrea D’Alessio, Shatto, Roberta Nasti, Geddi, Wena, Andrea Tartaglia, Rene La Diva, Aston Rico, Armouann, O’tsunami, Vincenzo Bles, Peppe Soks, Svm, Merrick & Petross. Sabato 3 settembre, alle 21.00, in Viale Campi Flegrei – Area pedonale (X Municipalità: Bagnoli – Fuorigrotta), appuntamento all’insegna della musica elettronica che, in questa occasione, verrà rappresentata in versione dance e in versione sperimentale.

In apertura di serata ci sarà la performance di Gianni Valentino che in Totò Poetry Culture rivisita le poesie del Principe della risata Totò sonorizzare dal musicista Lello Tramma. A seguire si balla con il dj set di Marco Corvino. A chiudere il calanendario della “Musica che gira intorno“ saranno Marco Zurzolo in I napoletani non sono romantici (10 settembre – Villa Comunale – I Municipalità); Mario Maglione in Napoli sotto le stelle (11 settembre – Parco Emilia Laudati – VII Municipalità).

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 e saranno preceduti, alle 20.00, da un’esibizione di Buskers.

Recupero in Villa Comunale del concerto dell’Orchestra Scarlatti Young, che era in programma il 28 agosto ed è stato rinviato causa allerta meteo. Venerdì 2 settembre, alle 20.00, si conclude con questo appuntamento “Al Parco in armonia”, curata nella direzione artistica da Carlo Faiello. L’Orchestra Scarlatti Young, diretta da Giuseppe Galiano, eseguirà musiche di Paisiello.

Tra i più recenti impegni nazionali e internazionali dell’Orchestra Scarlatti Young si ricordano i concerti del 23 luglio e del 23 settembre 2021 a Napoli, “Aimez-vous Schubert”, e i due applauditissimi concerti del 12 dicembre 2021 al Palais du Pharo di Marsiglia, in occasione del III Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili Les Orchestrales Marseille Provence.

Con “Itinerari nelle Municipalità”, fino al 7 ottobre cittadini e turisti avranno la possibilità di partecipare ai percorsi guidati: 100 itinerari nelle 10 Municipalità, in programma nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione da effettuare sulla piattaforma EVENTBRITE (https://www.eventbrite.it/d/italy–napoli/arteventi/), dov’è anche possibile scegliere il percorso desiderato.