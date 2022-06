Vasco Rossi in concerto al Maradona: fan già in coda e traffico in tilt

Vasco Rossi in concerto allo stadio “Maradona” di Napoli: saranno in 45mila ad osannare il re del rock nella tappa partenopea del suo tour. Cancelli aperti dalle 15.30: in serata corse straordinarie della Linea 2 della Metropolitana.

Un vero e proprio “fiume” di 45mila fan accoglierà il concerto di Vasco Rossi allo stadio “Maradona” di Napoli, in programma stasera alle ore 21.30.

Come sempre accade per i concerti dei big della musica, in molti hanno trascorso la notte nei pressi dell’impianto di Fuorigrotta, con prime code già questa mattina nonostante i cancelli aprano alle 15.30.

Per il ritorno del re del rock (che mancava nell’impianto partenopeo dal 2015), sono arrivati fan da tutta Italia e il traffico cittadino ne ha risentito non poco nella zona di Fuorigrotta e non solo. Allo scopo di rendere il più possibile scorrevole il deflusso dallo stadio, Trenitalia farà circolare i treni della Linea 2 della metropolitana oltre il consueto orario di termine del servizio.

Saranno 22 le corse straordinarie in partenza da Napoli Campi Flegrei, di cui 16 verso Napoli San Giovanni Barra e 6 in direzione Pozzuoli in orario compreso tra le 23.00 e le 01.00 dell’8 giugno. Il biglietto del treno, che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello, si potrà acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei che resterà aperta.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. La fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 22.30.