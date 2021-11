Van Gogh per la prima volta a Gaeta con The Virtual Experience

Una passeggiata immersiva a 360°, grazie alla realtà virtuale, nei sette maggiori capolavori di Vincent Van Gogh.

Grande attesa a Gaeta, dove in piazza XIX Maggio (nell’area del villaggio “Favole di Luce”) da sabato 20 maggio arriva il grande pittore olandese Van Gogh con la mostra “The Virtual Experience”.

Una passeggiata immersiva a 360°, grazie alla realtà virtuale, nei sette maggiori capolavori di Vincent Van Gogh. Un racconto di immagini e musica, alla scoperta del mondo del grande genio della pittura.

Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 22.00 e il sabato, la domenica e i festivi per tutta la giornata fino alle ore 23.00, la nuova casa delle emozioni di Van Gogh è stata realizzata da “Alta Classe Lab”.

Con un biglietto di soli 8 euro acquistabile direttamente al botteghino o su Go2 con l’aggiunta di 2 euro per la prevendita, la mostra immersiva interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro l’opera di uno dei pittori più amati di tutti i tempi.

Per i visitatori è a disposizione un nuovo modo di conoscere e vivere l’Arte. Tutti potranno esplorare il fascino di Vincent camminando all’interno dei suoi quadri, grazie a dei visori con un innovativo sistema virtuale. Sarà impossibile non carpire a pieno il senso dei pensieri di Van Gogh e i suoi stati d’animo perché le sue opere prenderanno vita in vividi dettagli in un percorso in cui si potrà gustare in pieno tutta la sua formidabile arte.