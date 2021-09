Uragano Napoli anche contro la Sampdoria: 4-0 a Marassi

– PRIMO TEMPO –

7′ – grande ripartenza azzurra con Insigne che lancia Osimhen: destro piazzato di Victor e parata di Audero che salva la porta

9′ – cross di Candreva e uscita di Ospina che blocca

10′ – gooooool Osimhen!

10′ – Victor ruba palla e accende Insigne a sinistra, taglio di Lorenzo che pesca ancora Osimhen sul secondo palo: spaccata vincente, 1-0!

19′ – splendida parata di Ospina su destro di Adrien all’incrocio

19′ – ancora Ospina si oppone a un colpo di testa di Yoshida con un gran balzo sulla linea

22′ – annullato per fuorigioco un gol di Osimhen che aveva infilato in diagonale

23′ – diagonale di Candreva in area e ancora Ospina respinge

28′ – ammonito Damsgaard

35′ – destro di Candreva in drop dai 20 metri, alto

38′ – penetrazione e destro di Insigne, Audero in tuffo respinge

39′ – gooooool Fabian!

39′ – Insigne tocca per Fabian che dai 20 metri mette la palla nell’angolo con un sinistro di velluto: 2-0!

– SECONDO TEMPO –

48′ – entra Manolas per Rrahmani

50′ – gooooool Osimhen!

50′ – cross di Lozano e girata di destro di Osimhen per la doppietta personale: 3-0!

55′ – entra Torregrossa per Quagliarella

55′ – entra Ekdal per Adrien Silva

59′ – gooooool Zielinski!

59′ – manovra avvolgente degli azzurri con Anguissa che lancia Lozano, taglio all’indietro per Piotr che di sinistro infila il primo palo: 4-0!

63′ – sinistro di Candreva alto

64′ – inserimento di Osimhen, destro largo di poco

68′ – entra Politano per Insigne

68′ – entra Elmas per Zielinski

71′ – entra Depaoli per Bereszinsky

71′ – entra Askildsen per Thorsby

76′ – ammonito Depaoli

81′ – entra Petagna per Osimhen

81′ – entra Ounas per Lozano

84′ – entra Ciervo per Caputo

85′ – penetrazione di Ounas e sinistro in area, Audero si allunga e devia

90′ – finisce 4-0 a Marassi. Spattacolare successo azzurro!