Uomini e Donne: Tina Cipollari assente per motivi di salute?

Uomini e Donne, anticipazioni. Tina Cipollari è assente, ormai, da due settimane, cosa è successo all’opinionista del programma?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Che fine ha fatto Tina Cipollari? Questa è la domanda che tutti i fan del dating show di Canale 5 si stanno facendo in queste ore data l’assenza dell’opinionista.

Vera e propria colonna portante del programma da svariati anni, Tina Cipollari sta facendo preoccupare i suoi fan. La donna è assente dagli studi di Canale 5 da ormai 15 giorni ma non ci sono aggiornamenti sulla sua situazione.

Uomini e Donne, i fan temono che l’opinionista stia poco bene.

Tina Cipollari è assente da Uomini e Donne da ormai due settimane. La donna, inizialmente, era in collegamento da casa, poi più nulla. Nessuno nel programma menziona il suo nome e né Maria De Filippi né Gianni Sperti danno aggiornamenti sulle sue condizioni.

Inizialmente fu proprio Gianni a spiegare che la collega era rimasta a casa per dei problemi di stomaco. Poi, però, la sua assenza si è prolungata e nessuno sa cosa le sia successo, se abbia ancora problemi di salute o altro.

I fan iniziano a temere che siano proprio dei problemi di salute a tenerla lontana, ma è proprio il silenzio sulla sua situazione a provocare maggiore ansia. Ricordiamo che anche sui social la donna non pubblica aggiornamenti ormai da giorni.

L’ultima assenza della donna risale a qualche mese fa, quando rimase a casa in via precauzionale. Tina, infatti, era stata a contatto con un positivo e per questo si era messa in quarantena precauzionale per poi tornare regolarmente in studio.

