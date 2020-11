Uomini e Donne, Tina Cipollari in isolamento fiduciario

Uomini e Donne, anticipazioni: Tina Cipollari è in isolamento fiduciario ma partecipa lo stesso alle registrazioni del programma.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Tina Cipollari è in isolamento fiduciario: l’opinionista del dating show di Canale 5 ha avuto contatti con una persona che poi è risultata positiva al coronavirus.

Per questo Tina Cipollari è in isolamento, ma non rinuncia al suo ruolo nel programma. Infatti ha partecipato alle ultime registrazioni del programma in collegamento da casa, per non far sentire la sua mancanza.

Il suo ruolo è quindi salvo, sperando che l’opinionista possa tornare quanto prima in studio per deliziarci dal vivo con le sue performance.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.