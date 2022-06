Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Ida non è cambiata”

Uomini e Donne Riccardo Guarnieri torna a parlare, al magazine ufficiale del programma, dopo l’intervista di Ida Platano a Verissimo.

Arrivano le ultime news dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo di Riccardo Guarnieri, cavaliere del trono over, tornato a parlare di recente sull’ultimo numero del magazine ufficiale del programma.

Ricordiamo che Riccardo Guarnieri è tornato in studio da pochi mesi dopo l’uscita di scena a seguito della storia con Roberta di Padua. Il percorso del cavaliere è stato subito complicato dalla presenza in studio della sua ex Ida Platano.

A dir la verità, Ida è tornata in studio già sul finire della scorsa stagione. In un primo momento, coinvolti entrambi con altre persone, le cose sembravano potersi mantenere separate tra di loro.

Cosa che non è stata possibile in seguito alle azioni dei due: tra lacrime, discussioni, tentativi di approccio ne sono successe di tutti i colori in questi ultimi mesi di Uomini e Donne.

A fine stagione i due erano anche usciti assieme salvo non trovare l’intesa per riprovarci. A tal proposito, ma non solo, Ida Platano era stata ospite, poco tempo fa, del programma Verissimo.

In seguito a questa intervista sono arrivate le dichiarazioni di Riccardo, affidate al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

“Mi sono arrivati alcuni spezzoni tra cui quello in cui dice di provare per me un amore immenso: io, però, non riesco del tutto a credere a quelle parole […] Ida, dopo la cena, avrebbe voluto ricominciare come se nulla fosse stato, ma sarebbe stato impossibile farlo perché i problemi che ci avevano allontanato erano grandi. Infatti, si sono ripresentati di nuovo- ha svelato al magazine di Uomini e Donne – Ciò vuol dire che, secondo me, non la vedo cambiata in questo tempo e neanche pronta a secondare a compromessi per capire il mio punto di vista, cosa che una persona innamorata dovrebbe fare”.

“Questi due anni di lontananza sarebbero dovuti servire a limitarci in virtù degli sbagli commessi, ma Ida mi è sembrata ancora una volta più concentrata su se stessa che sulla coppia”, ha concluso poi il cavaliere.

