Incidente sulla linea ad alta velocità Torino-Napoli nei pressi della galleria Serenissima a Roma

Incidente sulla linea ad alta velocità Torino-Napoli: deraglia l’ultima carrozza del convoglio nei pressi della galleria Serenissima a Roma. Nessun ferito solo tanto spavento.

Un treno della linea ad alta velocità Torino-Napoli è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. I passeggeri a bordo sarebbero riusciti a uscire dai vagoni e poi dal tunnel. Sul posto dalle 14.30 squadre dei Vigili del Fuoco, che parlano di «inconveniente tecnico».

La situazione, è in corso di accertamento, si legge in un tweet dei Vigili del Fuoco. A quanto si apprende, il locomotore di coda è uscito dai binari. Non ci sarebbero feriti ma solo tanto spavento.

🔴 #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria Serenissima per lo svio senza ribaltamento della motrice di coda di un treno ad alta velocità. Accompagnati fuori dal tunnel in modo ordinario circa 250 passeggeri, ad ora non risultano feriti [#3giugno 17:00] pic.twitter.com/CVb77E4JzH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022