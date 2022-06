Sei Sorelle, anticipazioni al 10 giugno: la crisi dell’azienda peggiora

Sei Sorelle, anticipazioni dal 6 al 10 giugno. La crisi dell’azienda continua, tra problemi economici e lo sciopero degli operai.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Sei Sorelle, dal 6 al 10 giugno. In queste puntate vedremo peggiorare la crisi in cui l’azienda di famiglia ormai versa, sembra, irrimediabilmente.

Advertisement

Le ragazze sono, infatti, alle prese sia con i problemi finanziari sia con lo sciopero degli operai. Per non perdere le consegne e i clienti le sorelle arrivano perfino a pensare di mettersi loro a manovrare le macchine della fabbrica.

Sei Sorelle, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

La crisi economica dell’azienda è molto grave. Diana cerca di convincere Don Aurelio a farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni verdi; Adela va a parlare con German per non perdere Ville de Paris come cliente; Francisca visita in anonimato l’Ambigù. Intanto, Blanca viene invitata dalla suocera ad una cena di beneficenza…