Uomini e Donne, registrazione 7 maggio: Luca ancora lontano dalla scelta

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione sabato 7 maggio. Ancora nessuna nuova sulla scelta del tronista Luca Salatino.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di sabato 7 maggio. In questa puntata tornano i tronisti del trono classico, assenti nella registrazione precedente, nonostante le anticipazioni dicessero il contrario.

Anche in questa puntata si attende con ansia l’annuncio della scelta del tronista Luca Salatino, arrivato ormai alla fine del suo percorso al dating show di Canale 5. Nonostante l’attesa, però, Luca non ha annunciato ne fatto la scelta.

Anzi, vediamo le sue esterne con le due corteggiatrici arrivate fino ad ora. Entrambe le esterne sono andate bene, ma è con Lilli che è scattato il bacio. Che sia lei l’indiziata alla scelta finale? E come la prenderà Soraia?

Vediamo anche le esterne di Veronica Raimondi con Matteo e Andrea. La ragazza è molto più indietro nel suo trono rispetto a Luca, ma visto che è arrivata da meno tempo è tutto nella norma.

Passiamo quindi al trono over. Un nuovo corteggiatore arriva per Gemma Galgani, anche se le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni non ci rivelano il suo nome.

La dama torinese decide quindi di dargli una possibilità e di iniziare la conoscenza con lui. Da segnalare che in questa puntata non sono annunciati nuovi sviluppi per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, anche se questo non esclude la presenza dei due in studio.

