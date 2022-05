Capri: concerto di Jennifer Lopez per l’Unicef il 30 luglio

Capri. LuisaViaRoma, azienda fiorentina, ha organizzato un concerto di beneficenza con la star internazionale Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez sarà a Capri per un concerto di beneficenza. L’azienda con sede a Firenze LuisaViaRoma, infatti, ha annunciato oggi il sesto gala di beneficenza organizzato con Unicef.

Advertisement

L’azienda leader nell’e-commerce di moda e lusso ha scelto nuovamente la certosa di San Giacomo a Capri come location per il suo gala, all’interno del quale ci sarà il concerto della star internazionale Jennifer Lopez.

Inoltre, in occasione della serata verrà proiettato un documentario realizzato in Giordania e seguirà anche un collegamento live con la sede Unicef in Ucraina.

LuisaViaRoma, infatti, con Unicef ha svolto una missione sul campo in Giordania per testimoniare, attraverso un progetto il lavoro fatto per i bambini e le famiglie siriane rifugiate nel Paese e come vengono impiegati i fondi raccolti con gli eventi di beneficenza.

Il progetto è così composto: c’è un doc firmato da Francesco Petitti, un reportage fotogirnalistico dell’inviato del New York Times Alessandro Grassani e una storia raccontata dall’inviato Raffaele Panizza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Rileggi le ultime news su Capri.