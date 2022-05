Uomini e Donne, registrazione 6 maggio: Luca annuncia la scelta?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 maggio. Luca Salatino annuncerà finalmente la data della sua scelta?

Arrivano le prime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di venerdì 6 maggio. In questa puntata ancora ampio spazio a Luca Salatino, in attesa che il tronista faccia la sua scelta.

Secondo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, questa potrebbe essere la volta buona per Luca. Ora che Aurora si è autoeliminata, Lilli e Soraia si giocano il cuore del tronista.

Tronista che però è ancora molto indeciso, sente che manca ancora qualcosa per poter scegliere definitivamente tra una delle due ragazze. Nella registrazione odierna, dovremmo vedere prima le esterne con le due corteggiatrici, poi ci dovrebbe essere l’annuncio da parte di Luca sulla data della scelta.

Nonostante tutto sappiamo che Uomini e Donne, soprattutto nel finale di stagione, è imprevedibile e la scelta potrebbe avere luogo all’improvviso, anche domani.

Passiamo quindi al trono over. In questa puntata le anticipazioni ci raccontano che Maria De Filippi dovrebbe dare nuovo spazio a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex sono da un po’ in trasmissione insieme ma nessuno dei due sembra riuscire a trovare l’amore.

Tina Cipollari li ha più volte attaccati per questa situazione, perchè l’opinionista è convinta che ci sia ancora qualcosa tra i due. Infatti, nelle ultime registrazioni, Ida ha proprio dichiarato di non riuscire a vedere Riccardo come un amico.

