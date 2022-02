Uomini e Donne, registrazione 10 febbraio: ancora una rissa sfiorata per Armando

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del 10 febbraio Armando Incarnato e Diego Tavani sono quasi arrivati alle mani.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata giovedì 10 febbraio. Sono state giornate intense per Armando Incarnato, protagonista nelle ultime puntate di una rissa sfiorata con Biagio Di Maro.

Advertisement

Il cavaliere napoletano si è trovato nuovamente al centro di una nuova discussione, questa volta con Diego Tavani, che è quasi sfociata in qualcosa di più e solo l’intervento di Luca e di un membro della redazione è riuscito a fermare i due.

Pare, addirittura, che la redazione stia riflettendo se mandare in onda le immagini o tagliarle o, ancora, censurarle del tutto. Questo per sottolineare la gravità di quanto stava accadendo in studio.

Per quanto riguarda le altre anticipazioni del trono over, Gemma Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza con l’ultimo cavaliere che si era presentato per lei. Tutto bene invece tra Ida Platano e Alessandro.

Per quanto riguarda invece il trono classico, Luca è uscito con Lilly, mentre quattro nuove corteggiatrici si sono presentate per lui. Per Matteo, rimasto senza corteggiatrici dopo l’addio di Denise e Federica, quest’ultima è tornata e grazie all’intervento di Maria De Filippi sono riusciti a riconciliarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.