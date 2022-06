Uomini e Donne, nel 2023 torna il serale La Scelta?

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella prossima stagione potrebbe tornare La Scelta: una serie di prime serate dedicate ai tronisti.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Archiviata da poco l’ultima stagione, si pensa già a cosa succederà nella prossima, e le ipotesi legate al dating show di Canale 5 sono molto succose.

Pare infatti, secondo Amedeo Venza, che possa tornate in prima serata La Scelta, format del programma in cui i tronisti fanno la loro scelta non nel classico studio del programma, ma in una location appositamente scelta.

Tale format aveva debuttato qualche anno fa con grande successo. Erano stati in tantissimi a seguire le scelte effettuate da Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivàn Gonzàlez nel castello scelto per l’occasione.

Ricordiamo inoltre che per l’occasione tanti ospiti speciali si erano prodigati per creare un evento esclusivo che accompagnasse il tutto. Le anticipazioni della prossima stagione di Uomini e Donne, però, non si fermano qua.

Pare infatti che Gemma Galgani, storica dama del trono over, possa lasciare il programma per qualche tempo per far parte del cast del prossimo Grande Fratello Vip, la settima edizione.

Dal Grande Fratello Vip, 6° edizione, un concorrente potrebbe fare il percorso inverso e diventare uno dei prossimi tronisti. Si pensa, infatti, che Antonio Medugno possa accomodarsi sul trono insieme a Alessandro Iannoni, direttamente da L’Isola dei Famosi 16.

