Uomini e Donne: Maria De Filippi caccia dallo studio il tronista Joele

Uomini e Donne, anticipazioni. Maria De Filippi si trova costretta a cacciare il tronista Joele, colpevole di voler ingannare la redazione.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Nelle prossime puntate ne vedremo delle belle! A partire dal primo bacio della tronista Andrea Nicole, fino alla cacciata del tronista Joele.

Partiamo però con ordine. Andrea Nicole è andata in esterna con Ciprian e le cose sono andate molto bene: la ragazza ha chiesto di spegnere le telecamere e i due si sono baciati. In studio Gianni Sperti ha però reagito male alla cosa, accusando il ragazzo di essere falso.

La settimana prima, infatti, Armando aveva suggerito al ragazzo di baciarla e sarebbe questa la vera motivazione che ha spinto il ragazzo a farlo. Matteo è uscito con una nuova ragazza di nome Noemi e le cose sono andate bene.

In studio non c’era più Maria e si pensa, senza averne ancora la certezza, che la ragazza sia andata via. Di Roberta per ora si sa che è uscita con Samuele ma non conosciamo ancora i dettagli della loro esterna.

Ma passiamo al piatto forte delle anticipazioni, Joele. Il ragazzo, infatti, è stato cacciato dallo studio insieme a Ilaria su richiesta diretta di Maria De Filippi. Le cose sono andate cosi: Maria ha chiamato tutti al centro dello studio e ha spiegato cosa hanno scoperto.

Durante un ballo Joele, credendo di non essere ascoltato, ha proposto a Ilaria di seguire il profilo Instagram di un amico per potersi sentire in segreto. Questa non è solo una violazione del regolamento, ma un volontario tentativo di aggirare la redazione del programma.

Chiaramente la cosa non poteva avere seguito e quindi il ragazzo è stato invitato ad abbandonare il programma, seguito dalla corteggiatrice.

