Uomini e Donne, registrazione del 18 maggio: Luca ha scelto Soraia

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 18 maggio. Luca Salatino ha finalmente fatto la sua scelta: si tratta di Soraia.

Arrivano le prime anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella di mercoledì 18 maggio. In questa puntata è finalmente andata in scena la scelta di Luca Salatino, che dopo tanti ripensamenti ha chiuso il suo trono.

Stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni e a differenza di quanto pensato da molti visto le ultime esterne positive con la ragazza, Luca non ha scelto Lilli.

E’ stata infatti scelta Soraia, con più di un fa che si è molto sorpreso per la decisione del tronista. Non sappiamo molto delle modalità della scelta ne delle parole che i 3 ragazzi si sono scambiati al centro dello studio, ma pare che Soraia abbia risposto di “Si”.

Si passa poi alle vicende del trono over. Qui Gemma Galgani ha accolto un nuovo cavaliere casertano e ha deciso di tenerlo. Si è passati poi all’esterna di Riccardo Guarnieri con Ida Platano.

Nella precedente puntata i due avevano discusso nuovamente al centro dello studio, con Ida che sembrava volersi dare una nuova possibilità. Riccardo, invece, non sembrava molto convinto della cosa.

Alla fine i due hanno parlato fuori dallo studio e hanno deciso di comune accordo di uscire assieme in modo da chiarire il loro rapporto. I due, infatti, sin dal ritorno del cavaliere in studio hanno mostrato qualcosa della loro vecchia relazione.

Dall’esterna, però, scopriamo che le cose non sono andate benissimo e i due hanno nuovamente discusso più volte. Ovviamente non si è fatta attendere la reazione, negativa, di Tina Cipollari che fin dal primo momento non ha visto di buon occhio una nuova relazione tra i due.

In più la storica opinionista ha criticato i due che non hanno chiuso definitivamente e non sembrano essere in grado di tornare assieme. Cosa succederà adesso?

