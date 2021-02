Uomini e Donne: Beatrice Buonocore si tuffa nella musica dopo il no di Davide

Uomini e Donne trono classico: l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi si gode la sua passione dopo che il tronista Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi.

- Advertisement -

Si vocifera di lei come prossima protagonista del trono classico dopo il no ricevuto da Davide Donadei (il quale ha scelto Chiara Rabbi). Tuttavia, almeno per ora, il futuro di Beatrice Buonocore (ex corteggiatrice di Uomini e Donne) sembra lontano dal dating show di Maria De Filippi.

La registrazione della puntata della scelta dovrebbe essere trasmessa domani, mercoledì 10 febbraio. Intanto Beatrice si sta godendo l’affetto dei fan e la sua grande passione: la musica.

A tal punto che l’ex corteggiatrice ha anche un canale YouTube, sul quale ha inciso la cover di un brano dei Maneskin, “Torna a casa”.

Attivissima su Instagram, Beatrice si lascia andare anche a riflessioni sulla sua esperienza nel dating show di Canale 5: “Per essere liberi bisogna avere fantasia. Bisogna allenarsi a immaginare altre vite, altri mondi, altri sentimenti, altri pensieri, altri linguaggi”.