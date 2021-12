Uomini e Donne, Isabella Ricci ai saluti: “Grazie a Tina Cipollari”

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo l’addio, Isabella Ricci torna a parlare e ringrazia in particolare Tina Cipollari per il sostegno avuto.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Dopo il suo addio, torna a parlare l’ormai ex dama Isabella Ricci. La donna ha infatti scelto Fabio Mantovani e i due hanno lasciato il programma.

Isabella è sicuramente una delle dame più amate degli ultimi anni, tanto da aver quasi scalzato Gemma Galgani. L’anno scorso infatti, quando si vociferava dell’addio della dama torinese, Maria De Filippi e la redazione avevano trovato in lei la nuova dama da mettere al centro della trasmissione.

Poi, ovviamente, le cose sono andate in maniera diversa ma l’apprezzamento del pubblico per lei non sono mai mancate, nemmeno nei momenti più difficili. Spesso, infatti, la dama si è trovata al centro di numerose discussioni e dibattiti.

Una persona che si è sempre schierata al suo fianco è l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, che l’ha difesa a spada tratta. Isabella, nel momento di fare i suoi ringraziamenti post addio, non ha dimenticato questa attenzione nei suoi confronti.

Ecco il post completo di Isabella Ricci su Instagram.

“È iniziato tutto per gioco. – ha scritto la dama in lungo post sui suoi social – Un giorno, scherzando con i miei ragazzi in ufficio, ho chiesto loro di regalarmi per il compleanno un uomo con cui uscire. Mi hanno preso in parola e nel giro di qualche mese è partita la mia avventura. Credo che il mio percorso sia stato trasparente, lineare e coerente con il programma. Sono riuscita a far capire chi sono, quali sono i miei valori e quale uomo voglio avere al mio fianco. Alcuni mi hanno compreso, altri meno. Ma questo fa parte della vita. Mi ritengo fortunata perché in pochi mesi ho trovato la persona adatta a me. Fabio ha una grande personalità, è intelligente e ha alle sue spalle tanta esperienza di vita. Abbiamo molte affinità. Riesce a farmi sorridere e stare bene. Insieme non ci annoiamo mai“.

“Auguro a noi il lieto fine che meritiamo di avere. Ci tengo particolarmente a ringraziare il programma Uomini e Donne per l’opportunità datami. Ringrazio tutte le persone che ci lavorano, dalla redazione alla produzione, gli assistenti, i parrucchieri, i truccatori e i microfonisti. Ho incontrato tutte persone deliziose, che svolgono il loro lavoro con grande professionalità e amore. Un grazie speciale a Lucia per essermi stata affianco in ogni momento, da quelli più felici a quelli più difficili, che ha ascoltato i miei sfoghi e ha capito di me quello che in studio non è emerso fino in fondo. Grazie a Tina Cipollari che mi ha sempre sostenuto e spesso è stata dalla mia parte contro tutti. Il ringraziamento più grande va alla padrona di casa, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Infine, un sentito grazie a voi e a tutti gli amici di Instagram, che da 5 mesi mi inondate di messaggi pieni di affetto, stima e complimenti. Tutto questo mi riempie il cuore di gioia e mi emoziona, facendomi a volte sentire bellissima. È qualcosa che mai mi sarei immaginata di ricevere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

