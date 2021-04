Gossip Uomini e Donne: E’ finita tra Riccardo e Roberta

Uomini e Donne, anticipazioni. La relazione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sarebbe già conclusa.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. La relazione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è già finita, dopo poco più di un mese dal loro addio allo studio del dating show di Canale 5.

La notizia non è ancora confermata da fonti ufficiali, ma i fan hanno notato diverse prove “social” per questa teoria. Andando a spulciare tra i profili della coppia, nell’ultimo periodo mancano le tante foto e dediche che i due facevano insieme.

In più, dal profilo della Di Padua sono state cancellate tutte le foto che i due avevano fatto insieme in questo periodo di convivenza, iniziata insieme alla quarantena. Tutto questo giustificherebbe il timore dei fan e anche di qualche teoria non proprio lusinghiera.

Un ex corteggiatore dello show, infatti, ha avanzato l’ipotesi che i due non fossero davvero innamorati, ma che dietro alla loro storia ci fosse solo l’interesse per le telecamere. Inoltre sappiamo che Ida Platano è tornata nello show.

Che Riccardo si stia preparando per tornare a corteggiarla?

