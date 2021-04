Ida Platano torna a Uomini e Donne

Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano ha deciso di tornare nel parterre del trono over per trovare l’amore.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Dopo tante voci arriva la conferma: Ida Platano ha deciso ufficialmente di tornare nel dating show di Canale 5 per rimettersi in gioco.

Ricordiamo che la Platano è assente da più di un anno, quando uscì dallo studio in compagnia di Riccardo Guarnieri. I due si sono lasciati, Riccardo è tornato nel programma e ha iniziato una storia con Roberta Di Padua.

Ida Platano: “Ho deciso di darmi una nuova opportunità”.

E’ arrivata la notizia che farà felice gran parte del pubblico di Uomini e Donne. Ida Platano, infatti, ha fatto ritorno al parterre del trono over in cerca di un nuovo amore, dopo il naufragio definitivo della sua storia con Riccardo Guarnieri.

Ripercorriamo, brevemente, i fatti dalla sua ultima apparizione in studio.

Fine 2019: Ida e Riccardo decidono, finalmente, di lasciare insieme il programma. I due si godono la vita lontano dalle telecamere e inizia a circolare la voce di una proposta di matrimonio.

La proposta viene confermata, con tanto di “Si”, e si parte con l’organizzazione dell’evento: location, abito ecc. ecc. Addirittura i bene informati parlano di una cerimonia in diretta tv in prima serata.

Marzo 2020: arriva il lockdown causato dalla pandemia. Riccardo rimane a casa di Ida e i due iniziano una convivenza “forzata” ma che, stando ai loro social, funziona. Finisce il lockdown e Riccardo torna a casa. In quel momento accade l’inaspettato: i due si separano per non ritornare più insieme.

Novembre 2020: Riccardo torna a Uomini e Donne per poi lasciarlo a fine febbraio con Roberta Di Padua.

Torniamo a oggi e alla prima nuova apparizione di Ida nel programma condotto da Maria De Filippi. La dama ha deciso di rimettersi in gioco e di farlo li dove tutto era iniziato.

“Ho deciso di darmi una nuova opportunità mi piacerebbe conoscere Luca e Marco”, ha affermato Ida in studio.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.