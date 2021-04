Uomini e Donne: Bohdan fa breccia nel cuore di Samantha

Uomini e Donne, anticipazioni. Ancora assente Tina Cipollari, Gemma ne approfitta per rifarsi sotto a Nicola Vivarelli, alias Sirius.

- Advertisement -

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata sabato 10 aprile. In questa puntata è ancora assente Tina Cipollari e nessuno accenna una parola sulla questione.

Nel frattempo Gemma Galgani ha deciso di riprovarci con Nicola Vivarelli, conosciuto anche come Sirius. Il ragazzo però è stato chiaro, tra di loro ci può essere solo amicizia. Intanto Samantha Curcio è sempre più presa dal suo nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne, Samantha è sempre più presa da Bohdan.

Nuova registrazione di Uomini e Donne, fatta sabato 10 aprile. L’assenza di Tina Cipollari perdura ancora: nessuno da notizie dell’opinionista e il pubblico non sa più cosa pensare. L’ipotesi più accreditata è che possa essere positiva al Covid come trapelato da alcune persone a lei vicina.

Intanto, forse approfittando proprio dell’assenza dell’acerrima rivale, Gemma Galgani si è rifatta sotto. Il suo obiettivo è il 26enne Nicola Vivarelli, con cui ha avuto un breve flirt alla fine della scorsa stagione.

Le cose non erano finite per il meglio, ovviamente, ma la donna ha deciso che vuole riprovarci. Il ragazzo, però, è stato chiaro: tra di loro no ci può essere niente di più di un’amicizia. Vedremo come si evolverà la situazione.

Si passa poi al trono classico, dove vediamo Samantha Curcio sempre più presa dal suo nuovo corteggiatore. Stiamo parlando di Bohdan, ex volto di Temptation Island, che si sta facendo strada nel cuore della tronista, con grande disappunto di Alessio Ceniccola.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.