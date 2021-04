Uomini e Donne, anticipazioni: Giacomo bacia Carolina

Uomini e Donne, anticipazioni. Giacomo Czerny bacia Carolina in esterna ma ha dei dubbi. Reazione molto tranquilla di Martina.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare di Giacomo Czerny e delle sue corteggiatrici, dopo il grande litigio della scorsa puntata.

Scopriamo che in esterna Giacomo ha baciato Carolina, anche se ha molti dubbi e sostiene di voler conoscere meglio anche Martina. Quest’ultima viene attaccata per la reazione molto tranquilla al bacio.

Uomini e Donne, Martina “Non mi è arrivata quella stoccata che ogni volta mi arriva vedendovi insieme”.

La puntata di Uomini e Donne si apre con il trono classico. Maria De Filippi ci mostra la chat privata tra il tronista Giacomo Czerny e la sua corteggiatrice Carolina. Qui leggiamo che la ragazza è determinata a essere la scelta di Giacomo.

Vediamo poi l’esterna tra i due ragazzi. Qui il tronista esprime dei dubbi sulle intenzioni della ragazza: secondo lui Carolina è troppo esagerata nelle esternazioni, anche se per dimostrare le sue intenzioni.

Le cose però migliorano e l’esterna finisce con un bacio. Al rientro in studio Carolina dichiara: “Tornata da questa esterna io non ero felicissima, perché è come se tu mi avessi trasmesso tutti i tuoi dubbi”.

Martina, in maniera sorprendente, non è molto turbata dalla situazione e dal bacio. “Mi sento il bastone tra le ruote nella nascita del vostro amore. Quando ho visto questa esterna ho pensato che ti avrei visto molto più coinvolto, non mi sembrava fino a quando non è scattato il bacio. Io vedo, e non mi è arrivata quella stoccata che ogni volta mi arriva vedendovi insieme”, spiega.

Per questa sua reazione pacata, la ragazza viene criticata da Gianni Sperti, che le raccomanda di esprimere di più le proprie emozioni.

