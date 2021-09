Uomini e Donne, anticipazioni: il riassunto delle prime puntate

Uomini e Donne, anticipazioni. In attesa della prima puntata di lunedì 13 settembre, vediamo cosa ci aspetta nelle prime puntate del programma.

Lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Come ogni anno le anticipazioni già circolano da fine agosto, quando le registrazioni del programma sono andate in scena.

Da quello che abbiamo saputo non mancheranno liti, momenti comici e qualche momento più intenso. Protagonista assoluta, ancora una volta, sarà Gemma Galgani, impegnata ancora a cercare l’amore.

Come al solito, però, la dama torinese dovrà vedersela con le accuse di Tina Cipollari, che la accuserà prima di essere interessata ai ragazzini, poi di cercare solo visibilità e non l’amore. La dama risponderà con forza a queste accuse.

Ida Platano sarà impegnata con la conoscenza con il cavaliere Marcello. Tra una gaffe e un bacio, anche nella stessa serata, i due sembrano essere molto interessati l’uno all’altra e vanno per la loro strada.

Nelle prime puntate noteremo anche l’assenza di alcuni volti nuovi del programma. Valentina Autiero ha lasciato il programma per vivere una storia lontana dalle telecamere, storia che è finita poco tempo dopo.

La dama non sembra intenzionata a tornare nel programma, visto che alla ripresa è ancora assente. Così come è assente Roberta Di Padua, grande amica della Autiero, che dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri non è più tornata in studio.

Infine faremo la conoscenza con i nuovi tronisti del trono classico e dei corteggiatori e corteggiatrici che arriveranno per fare la loro conoscenza provando a scoprire se c’è un futuro insieme per loro.

