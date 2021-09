Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani svela il suo futuro

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo le numerose critiche per la sua continua presenza nel programma, Gemma Galgani parla del suo futuro.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha svelato il suo futuro nell’ultima registrazione del programma condotto da Maria De Filippi. La dama è stata al centro di numerose voci alla fine della scorsa stagione.

Pareva, infatti, che la dama torinese potesse lasciare il programma per sopraggiunti limiti fisici e mentali, visto l’impegno e lo stress delle lunghe registrazioni. La sua scelta avrebbe trovato pieno appoggio dalla De Filippi, che aveva intenzione di rinnovare il programma.

Gemma, nel corso degli anni, è stata il polo di maggiore attenzione del programma, con le sue litigate con Tina Cipollari che sono diventate leggendarie. Negli ultimi anni però, la sua lunga permanenza in cerca dell’amore è stata spesso messa in discussione.

Tina in primis, ma anche buona parte dei fan, hanno messo in dubbio la voglia della donna di cercare l’amore. Secondo loro la vera motivazione che spinge la Galgani a rimanere al suo posto sia l’interesse e la visibilità che il programma le da.

Anche quest’anno tali critiche non si sono fatte aspettare, fino al punto che la dama non ci ha visto più. Come rivela Di Più Tv, Gemma, dopo l’ennesima critica, avrebbe risposto per le rime, svelando quale sarà il suo futuro all’interno del programma.

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne, voglio trovare l’amore, solo allora lo lascerò” è la forte dichiarazione di Gemma, pronta a mettersi in gioco ancora una volta per trovare il vero amore.

