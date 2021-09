Uomini e Donne, anticipazioni: quale futuro aspetta Riccardo Guarnieri? [FOTO]

Uomini e Donne, anticipazioni. Riccardo Guarnieri torna sui social e in tanti si chiedono se tornerà nello studio a cercare l’anima gemella.

Arrivano le ultime anticipazioni dei protagonisti di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare di Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri del trono over più discussi e amati degli ultimi anni del programma condotto da Maria De Filippi.

Lo facciamo a seguito del ritorno sui social di Riccardo, che era assente dal mese di luglio, con una foto a petto scoperto mentre mostra la sua invidiabile forma fisica, per la gioia delle sue fan.

La sua situazione sentimentale è ben nota: dopo la rottura con Roberta Di Padua, con tragedia annessa, il cavaliere era, ed è tutt’ora, single. Per questa motivazione i fan sperano di rivederlo a Uomini e Donne.

Che lui sia pronto a cercare nuovamente l’amore non è dato saperlo. Se vorrà farlo ancora negli studi di Canale 5 nemmeno, soprattutto considerando la presenza della sua ex Ida Platano come dama.

Ma forse è proprio questo che potrebbe spingerlo a tornare, chissà se ci sarà l’ennesimo ritorno di fiamma. Quantomeno, è quello che sperano i fan, che lo vorrebbero rivedere in studio il prima possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.