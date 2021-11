Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 5 novembre: Andrea Nicole piange per Ciprian

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: l’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi ha visto Andrea Nicole lasciarsi andare alle lacrime.

Nella giornata di ieri, venerdì 5 novembre, negli studi di Roma c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, con al centro il trono classico e, in particolare, la tronista Andrea Nicole.

Come riporta “Il Vicolo delle News”, la 29enne milanese non è uscita con nessuno dei suoi due corteggiatori, ma in studio c’è solo Alessandro. Dall’altro lato, Ciprian le fa invece sapere che non sarebbe più tornato in studio, visto che lei era andata a riprendere Alessandro: Andrea Nicole decide così di andare cercarlo.

Una volta tornata in studio insieme a Ciprian, la tronista di Uomini e Donne si lascia andare alle lacrime: Andrea Nicole piange perché non si sente capita ma demoralizzata.

A quel punto interviene Maria De Filippi. La conduttrice del dating show di Canale 5 la fa ballare con Ciprian: come colonna sonora lui sceglie la canzone “Meglio del cinema” di Fedez.