Uomini e Donne, anticipazioni: Tanti corteggiatori per la tronista Andrea Nicole

Uomini e Donne, anticipazioni. Andrea Nicole, nuova tronista del programma, si presenta “Mi sento donna dalla nascita”.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Andrea Nicole, nuova tronista del programma, si presenta al pubblico “Ho 29 anni, vengo da Milano e, come ha detto Maria, sono nata con un sesso biologico differente rispetto a quello che vedete adesso”.

“Ho iniziato il mio percorso di transizione molto presto, avevo 15 anni quando l’ho esternato ai miei genitori – spiega la donna – A 16 anni ho iniziato le terapie psicologiche per intraprendere il percorso. L’ho fatto principalmente da sola perché i miei genitori non capivano quello che volessi e come mi sentissi”

Un difficile percorso per diventare quello che oggi vediamo in studio. “Avevo bisogno di questo cambiamento, ho provato a farlo capire anche ai miei genitori. Da quel momento hanno iniziato ad appoggiarmi”.

“Nel 2014 – ha sottolineato – sono volata a Barcellona per l’intervento e il cambio dei documenti. Non voglio dire che dal 2014 sono una donna perché sento di esserlo dalla nascita. Diciamo che dal 2014 anche lo stato italiano mi riconosce come una donna”

Maria De Filippi, conduttrice e mente dietro il programma, racconta del loro primo incontro e di come ha reagito alla sua storia. “Su di te non ho avuto nessun dubbio”, esordisce subito Maria.

“Quando l’ho vista la prima volta la guardavo cercando di capire cosa non andasse. Ho anche notato, quando è venuta per la prima volta nel mio ufficio, l’atteggiamento di due omoni lì davanti che se la spizzavano tutta, guardando quello che era, cioè una bella ragazza”.

La De Filippi poi conclude “Lo straniamento non è una colpa, è normale. Ma spero che quello che è successo a me, succeda anche alle persone a casa: che dopo la reazione iniziale capiscano che non c’è niente da guardare o controllare cosa non vada, ma solo da capire”.

