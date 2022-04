Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 15 aprile: incidente per Beatrice

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dall’11 al 15 aprile. Dante vuole aprire dei negozi in America sfruttando il marchio del Paradiso all’insaputa di Vittorio. Beatrice sospetta che Dante stia tramando qualcosa.

Inizialmente il Romagnoli riesce a sviare i sospetti della donna che, alla fine, scopre tutto. Andata via infuriata Beatrice ha un incidente. Salvo, dopo varie peripezie, riesce a fare la proposta e a consegnare l’anello a Anna.

La data del matrimonio è fissata, ma Salvo tiene ancora il segreto perché vuole fare una sorpresa ad Anna. Flavia obbliga Ludovica a mantenere il riserbo sulla sua (falsa) malattia e la giovane non rivela nulla nemmeno a Marcello. Gemma crede che la colpa della sua rottura con Marco sia da imputare a Stefania e il loro rapporto è sempre più in crisi. Il giovane Sant’Erasmo si dichiara a cuore aperto alla Colombo.

Salvo chiede a Marcello di fargli da testimone e organizza la sorpresa per la consegna dell’anello ad Anna, ma qualcosa va storto. Gemma è decisa a riconquistare Marco e trova il supporto di Adelaide. Nel frattempo, Dante ha acquistato dei negozi in America e intende aprirli a marchio Pds all’insaputa di Vittorio.

Umberto rimprovera Flora per essersi confidata con Ludovica. Beatrice si accorge che Dante sta tramando qualcosa, ma lui è bravo a deviare i sospetti. Finalmente Ludovica confida a Marcello della malattia della madre e lui si sente totalmente inutile ed impotente: non ha le risorse economiche per aiutarle. Salvo riesce a ritrovare l’anello e consegnarlo ad Anna.

Dante continua a mentire a Beatrice circa l’affare con gli americani, mentre Vittorio chiede aiuto a Roberto per indagare sui suoi movimenti. Fiorenza confida a Torrebruna la malattia di Flavia e lui si offre di pagare l’intervento presso una importante clinica americana. Flavia accetta all’unica condizione che Ludovica non venga a sapere nulla, ma è troppo tardi.

Marcello scopre che sarà Torrebruna a pagare l’intervento di Flavia e si sente sconfitto. Guarnieri rincorre Flora che ha lasciato villa Guarnieri e tra i due arriva il tanto agognato bacio: il tutto sotto gli occhi di Adelaide. Marco e Stefania sono anche loro ad un passo dal bacio, ma un imprevisto li blocca. Beatrice, sconvolta per aver appreso le vere intenzioni di Dante, ha un brutto incidente e viene ritrovata priva di sensi.

