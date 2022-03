Disney Plus, le uscite di aprile 2022: I Simpsons

Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di aprile 2022.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di aprile 2022.

Serie Tv di Disney Plus

I SIMPSON – 6 aprile

La serie è una parodia satirica della società e dello stile di vita statunitense, impersonati dalla famiglia Simpson, protagonista dell’opera, composta da Homer e Marge e dai loro tre figli Bart, Lisa e Maggie.

Le fate ignoranti – 13 aprile

Una donna, affranta dalla prematura perdita del marito, scopre che questi aveva un amante, Michele. Questo nuovo trauma la porta a conoscere un mondo per lei ignoto, popolato di una umanità viva e lontana dal perbenismo.

The dropout – 20 aprile

Cronaca del tentativo della fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes di rivoluzionare l’industria del benessere dopo aver abbandonato il collefe per fondare una compagnia tecnologica.

Film di Disney Plus

Meglio Nate Che Niente – 1 aprile

Nate Foster è un tredicenne che sogna Broadway. Tuttavia, non riesce a ottenere nemmeno una parte nella recita scolastica. Quando i suoi genitori lasciano momentaneamente la città, Nate e la sua migliore amica Libby vanno a New York.

Fresh – 15 aprile

Noa incontra l’affascinante Steve in un negozio di alimentari e, data la sua frustrazione per le app di appuntamenti, coglie l’occasione e gli dà il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è attratta da Steve accetta il suo invito di Steve per un weekend romantico.

La vita nascosta – Hidden Life – 29 aprile

La storia dell’austriaco Franz Jägerstätter, il quale si rifiutò di combattere per i nazisti e di giurare fedeltà a Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questo motivo viene giustiziato nel 1943.

Rileggi le ultime anticipazioni di Disney Plus.