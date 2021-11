Un posto al sole, le anticipazioni dall’8 al 12 novembre: Marina aiuterà Fabrizio?

Anticipazioni Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 novembre: quali saranno le conseguenze della lite tra Marina e Fabrizio? Intanto Susanna sta per uscire dall’ospedale.

Ecco le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, che vedranno in primo piano la lite tra Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti).

Infatti, nelle prossime puntate (che andranno in onda come sempre su Rai 3 alle ore 20.45), tale conflitto rischia di produrre conseguenze insanabili nel loro rapporto. Come riporta “Tvsoap”, se da un lato Fabrizio medita sui propri errori, dall’altro Marina affronta Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli): la Giordano cederà alle sue avances o aiuterà Rosato a uscire dalla sua dipendenza?

Si avvicinano intanto le dimissioni di Susanna (Agnese Lorenzini) dall’ospedale, ma Franco (Peppe Zarbo) e Niko (Luca Turco) continuano a chiedersi chi possa averla aggredita. Una fastidiosa discussione tra Riccardo (Mauro Racanati) e Mattia (Andrea Pacelli) rivela ulteriormente la natura violenta del rider, ma getta anche qualche ombra sul dottore.

Il carattere fumantino di Crovi crea anche qualche incomprensione tra Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Dopo essere stato aggredito da Mattia, Diego (Francesco Vitiello) ha un’intuizione che potrebbe imprimere una svolta alle indagini sull’aggressione a Susanna…