Un Posto al Sole, stop ai rumors: nessun cambio di orario

Un Posto al Sole: la storica soap “made in Napoli” di Rai 3 (che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi 25 anni) andrà in onda ancora alle 20.45.

Recenti indiscrezioni del sito “Dagospia” avevano riferito di un cambio di orario alle 18:30 per Un Posto al Sole, la storica soap “made in Napoli” di Rai 3, che proprio in questi giorni ha festeggiato i suoi primi 25 anni.

Il sito di Roberto D’Agostino ha sottolineato che la Rai avrebbe intenzione di mandare in onda per le 20.45 (l’attuale fascia oraria di UPAS) una nuova striscia informativa quotidiana condotta da Lucia Annunziata, in concorrenza a programmi simili già in onda da tempo su altre emittenti (come “Otto e mezzo” su La7, “TG2 Post” su Rai 2 o “Stasera Italia” su Rete 4).

Tuttavia, come riportato dal sito specializzato “Tvblog”, tali rumors stanno pian piano sfumando. A questo punto, i fedelissimi di Un Posto al Sole non dovranno modificare le proprie abitudini per seguire l’amatissima soap ambientata nel celeberrimo Palazzo Palladini.

UPAS (vero e proprio fiore all’occhiello del centro produzione Rai di via Marconi a Napoli) continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45, aprendo la prima serata di Rai 3 come fa (con grandi ascolti) da ormai un quarto di secolo.