Un Posto al Sole, dal 24 al 28 gennaio: Fabrizio tenta il suicidio

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 gennaio. Roberto è preoccupato per Marina e cerca di confortarla.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 24 al 28 gennaio. Marina è sempre più preoccupata per Fabrizio, che si sta autodistruggendo davanti ai suoi occhi.

A sua volta, anche Roberto è preoccupato per lei e per questo le sta vicino e la conforta. Patrizio tenta il tutto per tutto per riconquistare Clara, partendo dal riconoscere i suoi errori commessi durante la loro relazione.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Marina (Nina Soldano) si prepara a gestire la sofferenza di Fabrizio (Giorgio Borghetti), frustrato e sempre più fuori controllo. Nel frattempo Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), sicuro di aver capito il motivo dello strano comportamento di Clara (Imma Pirone), cerca in tutti i modi un confronto decisivo che tuttavia potrebbe non avere l’effetto sperato. Intanto Franco (Peppe Zarbo) prova a rassicurare Katia (Stefania De Francesco) riguardo a Nunzio (Vladimir Randazzo), sempre più preso da Chiara.

Più tardi Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di far riflettere Marina sui suoi veri sentimenti. Intanto Fabrizio, bloccato in uno stato di grande disperazione, si prepara a compiere un gesto estremo.

Clara appare invece sotto pressione per la presenza sempre più costante di Alberto nella sua vita, mentre Patrizio trova la forza e il coraggio di riconoscere finalmente i propri errori. Nel frattempo, proprio quando Cerruti (Cosimo Alberti) sta per confidare a Mariella (Antonella Prisco) le proprie difficoltà nella vita di coppia, l’arrivo di Bice (Lara Sansone) ferma sul nascere quel momento di confidenza.

In seguito Marina si ritrova a pensare e ripensare alle parole di Roberto. A peggiorare le cose è certamente la gelosia e il risentimento nei confronti di Lara (Chiara Conti), insieme anche al destino di Fabrizio ormai appeso a un filo.

Stanco delle continue provocazioni di Alberto (Maurizio Aiello), Patrizio si decide a fare una mossa sorprendente e del tutto inattesa. Più tardi Mariella, temendo la rottura con Sarti, esorta Sasà a smettere di flirtare con altri uomini sul web.

Marina non sa più come comportarsi. Nonostante abbia paura nei confronti di Fabrizio, la donna continua a preoccuparsi per le sue condizioni di salute rimanendogli accanto. Per questo motivo Roberto inizia a trascurare Lara per stare più vicino a Marina, essendo preoccupato anche per la sua incolumità.

Nel frattempo Jimmy (Gennaro De Simone) torna da scuola molto colpito dalla lezione scolastica che ha ricordato il Giorno della Memoria. Proprio la rievocazione di quei tragici eventi sarà un’occasione, per lui e Bianca (Sofia Piccirillo), di scoprire un episodio inedito accaduto in quegli anni, che riguarda Palazzo Palladini.

Più tardi Ferri decide di fare a Chiara (Alessandra Masi) una proposta molto precisa e interessante rispetto alle attività del Gruppo Petrone. Peccato però che la ragazza gli nasconda un segreto che potrebbe scatenare seri problemi.

Nel frattempo le condizioni di Fabrizio iniziano pian piano a migliorare, ma Marina, stanca di subire la sua continua aggressività, lo mette di fronte a una scelta. Nel frattempo un piccolo incidente domestico potrebbe diventare l’occasione per far riavvicinare Silvia (Luisa Amatucci) e Rossella (Giorgia Gianetiempo).

