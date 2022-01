Un Posto al Sole, anticipazioni al 21 gennaio: Alberto ricatta Clara

Il ricatto di Alberto metterà Clara di fronte a una difficile decisione. Chiara confida a Nunzio di sentirsi sopraffatta dal carico di responsabilità che le è piovuto addosso dopo la morte del padre, ma poi ha un’idea. Mentre Mariella mette Guido alle strette con la sua “lista”, un’occasione di svago si tramuterà per i due in una fonte di spiacevole imbarazzo.

Marina fatica a stare accanto a Fabrizio che, sempre più sotto pressione per i problemi del pastificio, si è chiuso in se stesso. Katia, intanto, si prepara alla sua prima “cena ufficiale” con Chiara. Mentre Patrizio è sempre più convinto che Alberto stia ricattando Clara, Renato proverà a fare qualcosa per aiutare il nipote. Dispiaciuta dopo aver visto Guido trattare con distacco Giancarlo, Silvia fatica a vivere con scioltezza la loro storia.

Roberto non è d’accordo con la decisione di Marina di rifiutare la proposta di Chiara Petrone e potrebbe prendere un’iniziativa personale. Fabrizio, dopo aver ascoltato la conversazione tra Marina e Roberto, finirà in una spirale autodistruttiva pericolosa per sé e per chi gli sta vicino.

Clara accetta di tornare a vivere con Alberto e Patrizio, appresa la notizia, potrebbe reagire in modo molto rabbioso. Silvia si sente sola e si sfoga con Mariella che, per stare vicina all’amica, mette sotto pressione Guido.