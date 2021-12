Un Posto al Sole, anticipazioni: niente upas per capodanno

Un Posto al Sole, anticipazioni. Per la serata di capodanno, Rai 3 manderà in onda Il Festival del Circo di Montecarlo al posto della soap.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Per capodanno la soap di Rai 3 si prenderà una meritata pausa: al suo posto, infatti, andrà in onda Il Festival del Circo di Montecarlo.

I fan di upas non devono però disperare, la soap ambientata a Napoli, infatti, tornerà regolarmente in onda il prossimo lunedì 3 gennaio, considerando che il fine settimana la serie non va in onda.

Quest’anno è stato ricchissimo di colpi di scena nelle trame di Un Posto al Sole: abbiamo visto Filippo perdere la memoria per un lungo periodo di tempo. Fortunatamente per Serena il compagno è riuscito alla fine a ricordare tutto.

Quella di Serena è forse la coppia più felice dell’annata, visto quello che abbiamo visto nel frattempo. Silvia è stata presa dal triangolo con Michele e Giancarlo, con il risultato di aver perso il marito e anche la figlia.

Rossella, infatti, scoperto cosa aveva fatto la madre ha deciso di chiudere tutti i rapporti con lei. Anche per Patrizio le cose sono andate male: è recentissima la rottura della sua relazione con Clara.

Abbiamo visto poi l’aggressione subita da Susanna, con la caccia all’uomo prima per trovare il colpevole e poi per fermarlo. La ragazza si è ripresa, fortunatamente, e ora è tornata a lavorare con Niko.

Ecco cosa vedremo il 3 gennaio.

Si ripartirà da Capodanno e dall’organizzazione di Mariella. L’Altieri ha infatti giurato di divertirsi e di organizzare una serata di fine anno con i fiocchi. E pare proprio che questo succederà visto che le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Bice organizzerà un gioco che coinvolgerà tutti, persino Guido, e farà far loro delle grosse ed esplosive risate. Non mancheranno però anche segreti, bugie e strategie, visto che Vittorio si dirà pronto a mettere in scena l’ultimo atto del suo addio a Speranza.

