Un Posto al Sole, anticipazioni al 7 gennaio: Duro colpo per Fabrizio

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 gennaio. Vittorio decide di mandare a monte i suoi piani con Samuel per mettersi in gioco con Speranza. Marina indaga su Lara dopo l’attacco mediatico contro Fabrizio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 3 al 7 gennaio. In queste puntate vedremo le conseguenze del capodanno come influiranno sulle vite dei protagonisti della soap.

Vittorio ha deciso di mandare a monte i suoi piani con Samuel per potersi mettere in gioco con Speranza. Marina continua a indagare sulla fuga di notizie che ha colpito la fabbrica di Fabrizio, sospettando fortemente di Lara.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Convinta che dietro il brutto tiro ai danni di Fabrizio ci sia Lara, Marina cerca di prendersi la sua rivincita. Vittorio non se la sente di portare a termine il piano stabilito con Samuel e decide di giocarsi il tutto per tutto con Speranza. Dispiaciuta per la partenza imminente di Angela, Bianca avrà una bella sorpresa dai suoi genitori.

Divisa tra Samuel e Vittorio, Speranza scoprirà qualcosa che risolverà in un attimo la sua confusione sentimentale. I sospetti di Marina nei confronti di Lara iniziano a trovare i primi riscontri, ma nulla esclude che dietro allo scandalo del pastificio Rosato ci sia qualcun altro. Dopo le tensioni di Bolzano, Riccardo cerca di accorciare le distanze da Rossella.

In seguito ad un imprevisto, Rossella dovrà gestire una difficile emergenza in ospedale. In partenza per Oslo, Vittorio cercherà di riconquistare la fiducia di Speranza ma l’impresa si rivelerà alquanto ardua. Renato si prepara ad affrontare la sfida a scacchi con Raffaele, forte della complicità di due piccoli aiutanti.

Dopo il chiarimento con Riccardo, Rossella verrà spinta da Silvia a lanciarsi con leggerezza nella relazione con il medico, ma i problemi sono molto più grandi e vicini di quanto si possa immaginare. Partito Vittorio, Speranza continuerà a interrogarsi sui propri sentimenti. Mentre Renato, momentaneamente privo dell’aiuto di Camillo, rischia l’ennesima figuraccia con Raffaele, assisteremo alla nascita di un nuovo e giovane amore.

