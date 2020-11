Un Posto al Sole, anticipazioni repliche fino al 10 aprile

Un Posto al Sole, anticipazioni repliche dal 6 al 10 aprile. Roberto scopre di essere il padre del bambino di Greta Fournier.

Arrivano le anticipazioni delle repliche delle puntate di Un Posto al Sole, dal 6 al 10 aprile. Questa prima settimana di repliche riprendiamo la storia della soap dalla scoperta di Roberto Ferri di essere il padre del bambino di Greta Fournier.

Filippi invece avrà un incontro con il fratello Tommaso a Bologna. Franco si scontrerà con Nunzio Cammarota, risultato della notizia sconvolgente avuta da quest’ultimo sul nonno, notizia nascosta proprio da Franco.

Vediamo adesso la trama delle puntate più nel dettaglio.

Filippo (Michelangelo Tommaso) si recherà a Bologna per rintracciare Carmen, lì si incontrerà casualmente con Tommaso. A tal proposito, il Sartori deciderà di chiudere con il passato dopo aver parlato con lui.

Inoltre, l’uomo riceverà una grossa novità una volta rientrato nel capoluogo campano.

Intanto, Roberto sarà molto agitato per il responso del test della paternità a cui si è sottoposta Greta. Alla fine, Ferri scoprirà di essere il padre del bambino che porta in grembo la Fournier, la quale ne approfitterà per avvicinarsi a lui.

Manuela (Cristina Dell’Anna) rischierà di mettersi nei guai dopo aver finto di essere sua sorella gemella con Niko (Luca Turco). Il Poggi, infatti, sarà sempre più vicino a scoprire la sua vera identità, visto la loro crescente complicità.

Serena, invece, crederà di avere trovato l’uomo dei suoi sogni, mentre Franco cercherà di riappacificare Arianna ed Andrea.

Un’impresa, che si rivelerà più ardua del previsto, in quanto i due appariranno freddi nonostante il lungo chiarimento. Alla fine, la Landi sembrerà irremovibile nella sua decisione, tanto da gettare Pergolesi nella disperazione.

Duro confronto tra Nunzio e Franco.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) rimprovererà il figlio Filippo di non aver effettuato il ciclo di dialisi, mentre Nunzio apprenderà una notizia che lo sconvolgerà. Per questo motivo, il giovane avrà un duro confronto con Franco, reo di non avergli detto la verità sul nonno davanti ad Angela e Giulia.

Proprio quest’ultima sarà divisa tra la collaborazione con il centro d’ascolto e Vintariello.

Infine, Serena farà di tutto per scoprire il volto del suo principe azzurro.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.