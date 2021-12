Un Posto al Sole, anticipazioni: Otello, Viola e Eugenio a casa per Natale

Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle prossime puntate rivedremo i personaggi di Otello, Viola e Eugenio di ritorno per il Natale.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Come vi abbiamo anticipato nel corso degli ultimi mesi, in questa stagione della soap opera ambientata a Napoli sono previste alcune pause per gli attori principali della soap stessa.

A queste defezioni più o meno lunghe, corrispondono altrettante, più o meno, apparizioni di personaggi che hanno lasciato il cast ufficiale del programma. In occasione del Natale e delle puntate a tema natalizio alcuni di questi personaggi torneranno.

Stiamo parlando di Otello, Viola e Eugenio. Per i personaggi interpretati da Ilenia Lazzarin e Paolo Romano non è una gran sorpresa, visto che Raffaele (Patrizio Rispo), parlando con il figlio Patrizio, aveva preannunciato il ritorno di Viola con marito e figlio per le vacanze natalizie.

Stesso non si può dire per Lucio Allocca, anche se sapevamo che sarebbe tornato prima o poi. L’attore, infatti, era stato fotografato insieme al resto del cast per lo speciale dedicato ai 25 anni della soap di qualche mese fa.

Sin da quel momento le voci di un ritorno in scena del suo Otello si erano susseguite, mancando però, fino ad ora, di una collocazione temporale. Per quanto riguarda le trame, Otello aiuterà Silvia nel suo momento di bisogno dopo gli ultimi avvenimenti che l’hanno riguardata.

