Un Posto al Sole spoiler al 23 ottobre: ritorna l’amore tra Filippo e Serena?

Stasera andrà in onda un doppio appuntamento a partire dalla 20,20. Nel frattempo ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 23 ottobre. Pressata dalle difficoltà della gravidanza Serena trova conforto in Filippo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 19 al 23 ottobre. In queste puntate vediamo Serena alle prese con le difficoltà della nuova gravidanza.

Mentre Leonardo mostra dei sentimenti negativi nei sui confronti, Filippo invece la rassicura e la assiste. Che sia l’occasione per un ritorno di fiamma? Giulia si prepara a raccontare la sua esperienza in radio per evitare che altri si trovino al suo posto in futuro.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

La preoccupazione per il bambino che aspettano porta Serena e Leonardo a vivere ore di grande angoscia. Pressato dai problemi economici, Alberto finisce per prendersela con Clara mentre Patrizio sembra di nuovo interessato alla ragazza. Niko è sempre più in crisi. Decisa a impedire che ad altre donne capiti ciò che è capitato a lei, Giulia è in procinto di parlare pubblicamente della sua dolorosa esperienza.

Serena sembra cercare conforto in Filippo, mentre Leonardo è carico di odio e disprezzo verso la donna. Rossella si appresta ad affrontare un nuovo esame universitario. Clara vive un momento di grande fragilità e finisce per chiedere aiuto a un amico che le è molto affezionato, Patrizio.

Dopo l’intervento in radio, Giulia continua a effettuare le sue ricerche, suscitando l’ostilità di qualcuno. Serena deve arginare la rabbia e il risentimento di Leonardo.

Turbata dall’ultima iniziativa di Marco Modica, Giulia ha una reazione che non sarà priva di conseguenze. Ferri continua il suo gioco di sottile seduzione verso Lara, che proverà a “testare” l’effettivo coinvolgimento dell’uomo. Decisa a vendicarsi del tradimento, Bice punta Michele; riuscirà Mariella ad arginare i bellicosi propositi della sua amica?

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.