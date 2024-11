Un Posto al Sole, anticipazioni al 29 novembre: prosegue il recupero di Don Antoine

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 novembre. Dopo il disastro in chiesa prosegue il recupero di Don Antoine.

Damiano (Luigi Miele) si mette subito in moto con le indagini per provare a fare chiarezza sulla nuova disgrazia appena accaduta.

Intanto i soccorsi di Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia), insieme a quelli dei medici Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Luca (Luigi di Fiore), potrebbero essere riusciti a scongiurare il peggio.

Nel frattempo Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) decide di osservare con attenzione l’arrivo dei Gagliotti nella sua radio, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Michele (Alberto Rossi), intanto, dopo aver già parlato con Filippo (Michelangelo Tommaso), continua imperterrito con la sua indagine personale sulla sospetta ascesa di questa famiglia.

Più tardi Mariella (Antonella Prisco) riesce a fermare Espedito (Antonio Conte) dai suoi piani contro Guido (Germano Bellavia), mentre Castrese (Peppe Romano) si trova spalle al muro per colpa del ricatto del fratello.

Dopo il disastro avvenuto in chiesa, Giulia e Rosa continuano seguire il recupero di Don Antoine (Akim Gouem), nella speranza che si riprenda presto, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Continua anche l’indagine di Damiano, ma alla fine a trovare per primo Pasquale è qualcun altro. Nel frattempo Michele si avvicina a una scoperta decisiva sul conto dei Gagliotti.

Costabile, invece, continua a ricattare Castrese per costringerlo a parlare col padre e convincerlo a mettersi in affari con i Gagliotti, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Dopo essersi da poco riavvicinato a Rossella (Giorgia Gianetiampo), Nunzio (Vladimir Randazzo) si prepara a fare una scoperta sconvolgente sulle intenzioni della ragazza di lasciare Napoli.

Intanto Manuel (Manuel D’Angelo), dopo essersi imbattuto in Pasquale per caso, finisce per essere trattenuto da quest’ultimo desideroso di non avere guai con la polizia, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Nel frattempo Samuel (Samuele Cavallo) scopre come fare per smettere di pensare a Micaela (Gina Amarante), la quale, intanto, soffre un po’ per non essere più nei pensieri dell’ex.

Manuel è l’unico a sapere dove si nasconde Pasquale. Aiutandolo, però, il bimbo potrebbe mettersi in guai seri, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto cresce la preoccupazione di Michele riguardo il periodo un po’ buio della figlia. A complicare le cose, inoltre, è proprio il nascente rapporto tra Nunzio e Rossella che potrebbe aver subito uno stop prima ancora di cominciare.

Intanto arriva da parte di Samuel a Manuela una richiesta un po’ scomoda. La gemella accetterà?

Scopriamo che le intenzioni di Pasquale non fanno che peggiorare. Il ragazzino, infatti, finisce per coinvolgere Manuel in un pericoloso piano, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Rosa e Damiano si accorgono della scomparsa di una grande somma di denaro da casa. Più tardi Guido, leggendo un’intervista rilasciata da Claudia, si rende conto di come la donna non tenga in considerazione la loro storia come invece fa lui.

Più tardi Niko (Luca Turco) si ritrova faccia a faccia con le proteste di Valeria (Benedetta Valanzano), la quale non è d’accordo con l’idea di passare le vacanze natalizie in Sicilia senza di lei.

