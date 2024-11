Un Posto al Sole, anticipazioni al 22 novembre: Costabile in pericolo

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 novembre. Costabile(Antonio Fiore) si trova sempre più nel mirino di Gennaro.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è pronto a imporre a suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso) di liberare alcuni spazi pubblicitari in radio in favore dei nuovi spot dell’impresa Gagliotti.

Intanto Costabile (Antonio Fiore) si trova sempre più nel mirino di Gennaro (Carlo Caracciolo), criminale spietato e crudele, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi Vinicio (Giancluca Spagnoli) inizia frequentare Alice (Fabiola Balestriere), spingendo la giovane a correre dalla nonna a raccontarle di essersi di nuovo interessata a qualcuno dopo Nunzio (Vladimir Randazzo).

Intanto Alberto (Maurizio Aiello) scopre la volontà di Clara (Imma Pirone) e di Eduardo (Fiorenzo Madonna) di non far mai più ritorno in città, portando così l’avvocato a chiedere subito l’aiuto a Luca (Luigi Di Fiore).

Dopo essere stato messo spalle a muro da Gagliotti, Costabile è pronto ad aggrapparsi a qualunque cosa pur di venirne fuori sano e salvo, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Mariella (Antonella Prisco) capisce cosa porta Castrese (Peppe Romano) a nascondere la propria omosessualità, mentre Michele indaga sulla famiglia Gagliotti.

Così ne viene fuori che le loro attività non sono molto trasparenti, cosa preoccupa molto anche Marina (Nina Soldano), in pensiero per Alice, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi Clara si sta finalmente preparando per lasciare Napoli, portando Alberto a temere il momento in cui perderà per sempre suo figlio. Intanto per Guido (Germano Bellavia) si presenta un nuovo guaio da risolvere.

Si avvicinano le vacanze di Natale, ma Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) faticano a gestire al meglio le festività nella propria famiglia allargata, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Intanto Eugenio (Paolo Romano) si sente in dovere di fare chiarezza sui suoi sentimenti con Lucia (Francesca Colapietro).

Più tardi Michele continua con la sua indagine sugli affari dei Gagliotti, mentre Roberto e Marina si trovano alle prese con la sregolatezza della nipote, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi Castrese si trova in difficoltà a causa del ricatto di Costabile, mentre Guido prova a far coincidere tutti i suoi impegni tra Lollo (Vincenzo Lovriso) e Claudia (Giada Desideri). Sarà l’occasione perfetta perché l’attrice si dimostri davvero tanto egoista.

Arriva come un fulmine a ciel sereno una proposta spiazzante di Michele a sua figlia Rossella (Giorgia Gianetiampo). Il giornalista, infatti, non riesce più a rimanere indifferente verso il difficile momento lavorativo che sta vivendo la ragazza.

Più tardi Rosa (Daniela Ioia) e Giulia (Marina Tagliaferri) iniziano i preparativi per la festa di quartiere, mentre Eugenio si ritrova faccia a faccia con le conseguenze delle dure parole a Lucia; le ha detto di amare ancora Viola.

Dopo diversi giorni di preparativi, alla fine la festa organizzata da Giulia è un vero successo. L’imprevisto, tuttavia, è sempre dietro l’angolo, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Più tardi Nunzio (Vladimir Randazzo) si trova ancora in trappola nel suo rapporto con Diana (Sara Zanier), che non riesce a lasciare. Intanto Rossella inizia a prendere in seria considerazione la proposta del padre di fare un’esperienza all’estero.

Renato (Marzio Honorato), invece, pensa già alle sue prossime vacanze natalizie in Sicilia. Niko (Luca Turco), tuttavia, troverà anche questa volta il modo di spiazzarlo, grazie anche allo zampino di Manuela (Gina Amarante).

