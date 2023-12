Un Posto al Sole, anticipazioni al 29 dicembre: arriva il Natale

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 dicembre. Arriva il Natale nella soap opera di Rai 3: come verrà festeggiato?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 25 al 29 dicembre. Arriva il Natale e Raffaele è pronto a organizzare i festeggiamenti per tutti coinvolgendo anche Otello nei suoi progetti.

Clara è preoccupata e supplica Eduardo di tornare a casa. Intanto Alberto è disperato perchè non ha notizie di Clara e del bambino da troppo tempo. Manuel scopre la relazione tra Viola e Damiano.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni.

Clara (Imma Pirone) è davvero disperata, e per questo prova a convincere Eduardo (Fiorenzo Madonna) e rientrare il più presto in Italia insieme a lei, spiegano le anticipazioni di Un posto al Sole.

Nel frattempo cresce l’ansia e la paura di Alberto (Maurizio Aiello) che ormai da giorni non sente né ha notizie. Proprio ora che arriva il Natale, Alberto vorrebbe più che mai sentirsi meno solo con la sua famiglia. I

Intanto gli abitanti di palazzo Palladini organizzano la cena della vigilia e del 25 dicembre. Proprio Raffaele (Patrizio Rispo), si prepara ad affidare un divertente compito ad Otello (Lucio Allocca) pronto a dare una scossa a tutto lo “spirito natalizio” del palazzo.

Ritroviamo Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) alle prese con la loro relazione “discreta”, continuano le anticipazioni di Un posto al Sole.

Sebbene infatti facciano attenzione a non turbare i propri figli, il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) è davvero molto furbo e capisce tutto. Poco dopo, infatti, il ragazzo corre da Antonio (Edoardo Scafora) per raccontargli che i due stanno insieme.

Più tardi Luca (Luigi Di Fiore), l’ospite a sorpresa in questo Natale, sarà davvero una piacevole rivelazione per Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco). Allo stesso tempo, però, l’ombra della malattia finisce per angosciare presto il nostro medico.

Dopo aver parlato con Manuel, Antonio è rimasto davvero molto scosso dalle parole dell’amico. Per questo motivo, il piccolo non tarderà a manifestare i primi strani comportamenti legati alla sconvolgente notizia della relazione tra Viola e Damiano.

Più tardi Renato (Marzio Honorato) vorrebbe non far rimanere male Otello a cui ha dimenticato di portare un regalo dalla Sicilia. Per questo, l’uomo chiederà ai Raffaele di fare un piccolo sacrificio per lui.

Intanto scopriamo che l’ultimo intervento anticonformista di Micaela (Gina Amarante) in radio non incontra il favore di Filippo (Michelangelo Tommaso), ma questa volta non tutti la pensano come lui.

Arriva per Sabbiese il momento di affrontare le conseguenze della sua minaccia nei confronti di Alberto. Damiano, intanto, scopre da Rosa (Daniela Ioia) che suo fratello sta per rientrare a Napoli.

Forte del successo ottenuto in radio, Micaela finisce per scontrarsi con Samuel (Samuele Cavallo), col quale ha una visione completamente diversa della loro idea di relazione, continuano le anticipazioni di Un posto al Sole.

Più tardi Mariella inizia a sospettare di Serena (Miriam Candurro) e del suo comportamento forse un po’ troppo svelto e attivo.

Scopriamo con un colpo di scena che Damiano riesce davvero a convincere Eduardo di consegnarsi alla polizia. Nel frattempo è ripartita la guerra di Alberto, pronto a tutto pur di togliere la custodia di Federico a Clara.

Intanto ritroviamo Eugenio (Paolo Romano) alle prese con una serie di domande del figlio alle quali, prima o poi, dovrà rispondere. L’uomo, tuttavia, non sa che già Manuel ha già informato Antonio della relazione di Viola e Damiano.

Più tardi Nunzio (Vladimir Randazzo) torna a vestire i panni di guru e maestro consigliando a Samuel una mossa strategica per riuscire a riconquistare Micaela dopo una brutta discussione sulle idee diverse di coppia.

